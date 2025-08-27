Fysioterapeut Kommunal Primärvård
2025-08-27
Bengtsfors kommun - en plats att trivas och växa i!
I hjärtat av Dalsland, omgiven av sjöar och vacker natur, ligger Bengtsfors kommun. Här kombineras livskvalitet med utvecklingsmöjligheter i en trygg och välkomnande miljö. Bengtsfors är kanske mest känt för sina natursköna omgivningar och sina (399) sjöar som täcker cirka 17 procent av arean samt Dalslands kanal som rinner genom flera orter i kommunen. Kommunen har fem tätorter varav Bengtsfors är centralorten. De övriga orterna är Dals Långed, Billingsfors, Bäckefors och Skåpafors.
Bengtsfors kommun är kommunens största arbetsgivare och tillsammans arbetar vi för att skapa en hållbar och attraktiv kommun för våra medarbetare, invånare och företagare. Vi värdesätter glädje i arbetet och strävar efter att skapa en attraktiv arbetsmiljö med hög trivsel och engagemang - dessutom på en av Sveriges mest natursköna platser.
Välkommen till Bengtsfors kommun!Bengtsfors kommun söker en engagerad fysioterapeut till vår Kommunala Primärvård i Bengtsfors!
Vill du vara en del av vårt team inom kommunal primärvård och bidra till att främja hälsa och välbefinnande? Vi söker nu en passionerad fysioterapeut som brinner för att ge god och nära vård till våra invånare.
I Bengtsfors kommunala Primärvård arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabassistenter, sjuksköterskor och undersköterkor i team kring brukarna för att tillsammans kunna leverera god och nära vård.Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
• Utföra bedömningar och behandlingar inom fysioterapi
• Utforma individuella träningsprogram och rehabiliteringsplaner
• Samarbeta nära med andra vårdprofessioner för en helhetsorienterad vårdKvalifikationer
• Legitimerad fysioterapeut
• Erfarenhet inom den kommunala primärvården är meriterande
• God kommunikationsförmåga och empatiskt bemötande
Arbetsplats: Vårt kontor ligger centralt i kommunen och erbjuder en inspirerande arbetsmiljö, här finns närhet till sjuksköterskor, arbetsterapeuter, undersköterskor och enhetschefer.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega som delar vår vision om att främja god hälsa och livskvalitet för alla invånare i vår kommun. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bengtsfors kommun
(org.nr 212000-1470) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fysioterapeut
Mona Slungård Mona.Slungard@bengtsfors.se Jobbnummer
