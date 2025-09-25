Fysioterapeut Kalmar
Randstad AB / Sjukgymnastjobb / Kalmar Visa alla sjukgymnastjobb i Kalmar
2025-09-25
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Kalmar
, Oskarshamn
, Karlskrona
, Ronneby
, Tingsryd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Är du en erfaren och självgående fysioterapeut som söker ett långsiktigt uppdrag? Vi på Randstad söker nu, för en stor statlig myndighets räkning, en engagerad fysioterapeut för ett konsultuppdrag i Kalmar. Detta är en sällsynt möjlighet att säkra ett stabilt och meningsfullt uppdrag som sträcker sig över fyra år, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.
Om Uppdraget
Du arbetar självständigt med bedömning, behandling och rehabilitering i en unik miljö. Arbetet sker på plats hos kunden. Detta uppdrag är en del av en offentlig upphandling.
Omfattning: 3 timmar per månad.
Arbetsdagar: Onsdag kl 8-11.
Beräknad start och slutdatum: Mars 2026 - minst 4 år.
Notering: Ev. ökat behov 2025/2026 relaterat till kapacitetsökning med ev utökning av platser.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan.
Ansvarsområden
Vård och behandling av klienter.
Fortlöpande dokumentation i kundens IT-baserade patientjournalsystem.
Förskrivning av hjälpmedel vid behov.
Främja ett multidisciplinärt arbetssätt i samarbete med sjuksköterskor och andra professioner.Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast.
Har minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet.
Behärskar det svenska språket obehindrat i tal och skrift.
Har önskvärd erfarenhet av arbete inom primärvård och/eller på ortopedklinik.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Kontakt
Jainaba Jagne jainaba.jagne@randstad.se +4612345678 Jobbnummer
9527271