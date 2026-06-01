Fysioterapeut
2026-06-01
Publiceringsdatum2026-06-01Om företaget
Capio Rehab Kvillebäcken är en del av Capio Närsjukvård och ingår i Västra Götalandsregionens vårdval rehab. Vi är ett härligt team med bred kompetens bestående av 3 arbetsterapeuter, nio fysioterapeuter och en receptionist. Vår mottagning ligger i Kvillebäcken i närheten av goda förbindelser till kollektivtrafik. Capio Rehab Kvillebäcken är en del av Capio Vårdcentral Kvillebäcken och genom teamarbete med vårdcentralens personal gynnas både patienter och medarbetare.
Din roll
Du som söker är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet från mottagningsarbete och om du har arbetat inom vårdval rehab tidigare är det meriterande.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder din en verksamhet med högt i tak och verksamheten ständigt är i utveckling.
Vi erbjuder dig även: • Kollektivavtal • Kompetensutveckling, både internt och externt • Friskvårdsbidrag • Frukost varje fredag • En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Gillar du att arbeta med psykisk ohälsa eller kvinnohälsa? Vi arbetar i nära samarbete med övriga professioner på vårdcentralen och arbetar i team med t.ex. distriktsköterska för att hjälpa patienter med inkontinens. Vi har även grupper, så om du drivs av gruppbehandling så är det extra meriterande.
Som person är du trygg, positiv och empatisk och har förmågan att kunna organisera ditt arbete på ett effektivt och självständigt sätt. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och ett helhetstänk med patientens behov i fokus. Körkort är önskvärt då vi utför hembesök.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
