Fysioterapeut
2026-03-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Vi behöver bli fler och söker nu en fysioterapeut / sjukgymnast till vår verksamhet i Jönköping och Vaggeryd.
Vi söker dig som är trygg, nyfiken, lösningsfokuserad och har erfarenhet av att arbeta inom primärvård.
Du trivs i ett sammanhang där förbättringar är vardag och där patientens behov styr.
Du är en lagspelare som gillar utmaningar. Du tycker det är viktigt att se möjligheter istället för hinder och vill ha en stimulerande och utmanande arbetsplats. Egenskaper vi värdesätter är hög servicekänsla, samarbetsförmåga och flexibilitet.
Wetterhälsan är regionens största vårdcentral med över 20 000 listade invånare. På vårdcentralen arbetar cirka 100 medarbetare inom olika professioner. Vi strävar efter en positiv stämning och värnar om en god arbetsmiljö där vi värdesätter varandra och våra kompetenser.
Vi är nio fysioterapeuter och bemannar flera enheter. Vi hjälper varandra och jobbar tätt tillsammans så stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Anställningen är på heltid och du väljer själv arbetstidsomfattning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vidareutbildning är meriterande och vi välkomnar mångfald i alla perspektiv.
Rekryteringsprocessen sker fortlöpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wetterhälsan Vårdval AB
(org.nr 556792-0128)
553 05 JÖNKÖPING Kontakt
Vårdcentralchef
Christina Holmer christina.holmer@rjl.se Jobbnummer
9787068