Fysioterapeut
Region Östergötland / Sjukgymnastjobb / Linköping Visa alla sjukgymnastjobb i Linköping
2026-03-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping är en del av Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland.
Vi bedriver högkvalitativ vård för patienter såväl från Östergötland som från den Sydöstra sjukvårdsregionen samt patienter från övriga landet. Kliniken består av kirurgisk mottagning, bröstmottagning, stomimottagning och två vårdavdelningar, KAVA B182 som bedriver kirurgisk akutsjukvård/trauma och B191 som bedriver planerad högspecialiserad kirurgi. Kliniken bedriver ett ständigt förbättringsarbete där patientens process och delaktighet är i centrum
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Här kan du läsa om vår karriärstege för fysioterapeuter. Läs också gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut som vill vara med och utveckla rehabiliteringen av patienter inom kirurgisk sluten och öppenvård.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
Bedömning av andningsfunktion och behov av andningsträning
Mobilisering
Bedömning av förflyttnings och gångförmåga
Pre och postoperativ patientinformation.
Hjälpmedelsbedömningar och förskrivning av hjälpmedel
Delta på omvårdnadsronder/teamronder
Handleda studenter
Samverka med övriga aktörer för att möjliggöra en trygg utskrivningsprocess för patienten.
Tillsammans med kollegor bedriva internutbildning
Tillsammans med övriga professioner i rehabteamet driva utveckling och förbättringsarbete kring rehabilitering av kirurgiska patienter och cancerrehabilitering.
Prehabilitering för patienter innan kirurgi
Driva träningsgrupp för kirurgiska patienter
Vår personal ges möjlighet till kompetensutveckling, dels genom föreläsningar och regelbunden microteaching. Vi är en klinik som prioriterar forskning och utveckling. Vi har en engagerad festkommitté som planerar sommar- och julfester. Vi har givetvis alltid fredagsfika!
Arbetsgrupp
Du kommer att ingå i ett rehabteam bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietister och kuratorer.
Som fysioterapeut kommer du att arbeta med patienter på våra slutenvårdsavdelningar B191 och KAVA men också delta i vården på vår kirurgiska mottagning samt bröstenheten. Som fysioterapeut roterar du mellan olika avdelningar och enheter. Vi arbetar i tvärprofessionella team där du är en viktig person i teamet och arbetar ändamålsenligt med god vård och med ett helhetsperspektiv för att säkerställa en så god livskvalitet som möjligt för patienten.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast.
Som person har du god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team med andra professioner runt patienten. Du är självständig, trygg och gillar att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Du är ansvarstagande och vi ser att du har ett positivt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete och med patienten i fokus. Du har ett strukturerat arbetssätt och kan prioritera i det dagliga arbetet.
Då du ska kommunicera med patienter, närstående och medarbetare är det viktigt att du har goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/436". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Kirurgiska kliniken US Kontakt
Enhetschef, Malin Moberg malin.moberg@regionostergotland.se +46101030648 Jobbnummer
9782744