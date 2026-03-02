Fysioterapeut
Göteborg Bedömningsteam arbetar med aktivitetsförmågeutredningar (AFU) på uppdrag av Försäkringskassan.
Vi genomför även bedömningar av funktions- och aktivitetsförmåga på remiss från både primärvård och specialistvård inom Västra Götalandsregionen, med syftet att ge behandlande läkare ett kvalificerat underlag i sitt fortsatta arbete.
Patienterna som kommer till oss är eller riskerar att bli sjukskrivna och många har en komplex problematik som kräver flera perspektiv. Hos oss bidrar därför arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare och psykologer med sin specifika kompetens. Vi lägger stor vikt vid ett nära och prestigelöst teamsamarbete där allas kunskap är avgörande för helheten.
Utöver AFU och funktionsbedömningar utför vi även utredningar av intellektuell funktionsnedsättning och svag teoretisk begåvning på remiss från primärvården. Vi gör dessutom arbetsförmågebedömningar på uppdrag av företagshälsovården inom Västra Götalandsregionen.
Om arbetet
Som fysioterapeut hos oss arbetar du med att bedöma fysisk funktion i ett tvärprofessionellt team. Vårt arbetssätt skapar en stark sammanhållning och en laganda där vi tar stöd av varandras kompetenser. Du blir också en del av vår fysioterapeutgrupp, som består av kollegor med bred erfarenhet från olika områden, något som ger goda möjligheter till lärande och kunskapsutbyte i vardagen.
Uppdraget som fysioterapeut är tydligt avgränsat och rollen är väl definierad. Hos oss avslutar du dina uppdrag samma dag som du har mött en patient, vilket gör att arbetet inte följer med dig hem på samma sätt. Din arbetsdagen präglas även av variation, då du möter nya patienter varje dag. Utredningar och remissvar tar vi tillsammans fram i dialog inom teamet och dokumentationen sker i journalsystemet AsynjaVisph.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut med några års erfarenhet av kliniskt arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet eller ett stort intresse av multimodalt arbetssätt. För att vara behörig att utfärda AFU-utlåtanden behöver du ha gått Försäkringskassans fördjupningsutbildning i försäkringsmedicin. Utbildningen bekostas av arbetsgivaren.
Som person söker vi dig som är flexibel, har god samarbetsförmåga och ser människan som en mångfacetterad helhet. Du trivs med att arbeta i team då en stor del av uppdraget innebär att tillsammans med andra professioner göra gemensamma bedömningar. Vidare ser vi att du har ett stort intresse för patienter med en sammansatt problematik av smärta, värk och psykisk ohälsa. Du förväntas även delta aktivt i verksamhetens utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
