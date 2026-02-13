Fysioterapeut
2026-02-13
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Hemsjukvården i Motala kommun består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor och rehabassistenter. Vi jobbar teambaserat tillsammans med äldreomsorg, LSS-verksamhet och dagligverksamhet för våra medborgares bästa.
Utifrån fysioterapeutens kompetensområde ansvarar du för bedömning av funktionsförmåga och rehabilitering av den enskilde patienten. Arbetet innebär att du kommer att träffa människor med olika rehabiliteringsbehov i hemmiljö, på särskilt boende och på korttidsboende. Du initierar behandling, träning och hjälpmedelsutprovning som utvecklar, rehabiliterar och bibehåller funktionsförmågan. Arbetet innebär också att ge handledning och stöd till enskild patient, närstående och personal i ett rehabiliterande förhållningssätt för att upprätthålla god hälsa.Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad Fysioterapeut och ha körkort för manuell bil.
Som person tar du initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer. Du arbetar bra med andra människor. Du är lyhörd och flexibel. Du kan anpassa dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Du har lätt för att anpassa, och utveckla dig efter förändrade krav, förutsättningar eller omständigheter. Du ser möjligheter i förändringar.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
Motala kommun, Kommunal hälso- och sjukvård Kontakt
Enhetschef
Emelie Blixt Rosenlund emelie.blixt.rosenlund@motala.se 0141223353 Jobbnummer
