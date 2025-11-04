Fullstackutvecklare till Release Finans!
Är du fullstackutvecklare med passion för teknik och utveckling och vill ta nästa steg i karriären - hos en av Umeås kanske trevligaste arbetsplatser? Bli en del av Release Finans engagerade teknikteam!
Release Finans är ett Umeåbaserat finansbolag som under de senaste tio åren gett företag möjlighet att utvecklas genom okomplicerad finansiering och strategiskt partnerskap. Som en del av en större koncern, Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget, befinner vi oss i en spännande expansionsfas. Just nu bygger vi grunden för ytterligare tio år av utveckling, och behöver stärka upp vårt teknikteam med fler drivna fullstackutvecklare.
Som fullstackutvecklare hos Release Finans blir du en nyckelspelare i vårt teknikteam. Vi arbetar agilt och har fullt inflytande över både arkitektur och tekniska val. Här får du möjligheten att ta ett helhetsgrepp över våra lösningar, från frontend till backend, och utforska nya teknologier och API:er. Vårt teknikteam jobbar tätt ihop med övriga delar av verksamheten, vilket innebär att du får en djup förståelse för affären och en viktig roll i att omsätta behov till tekniska lösningar. Vi värdesätter samarbete och öppenhet, där varje teammedlem aktivt bidrar med sina idéer och erfarenheter för att tillsammans nå våra mål.Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
• Utveckla och underhålla våra system med fokus på både frontend och backend, med teknologier som Python, React, Typescript och Java.
• Arbeta i en Scrum-miljö där du deltar i planeringssessioner, sprintar och retrospektiv för att säkerställa effektiv leverans och kontinuerlig förbättring.
• Bidra aktivt till backlog refinement tillsammans med produktägaren och teamet för att förbereda och prioritera arbetsuppgifter.
• Utforska och integrera nya API:er, teknologier, och AI-verktyg, för att hålla våra lösningar moderna och konkurrenskraftiga.
• Samarbeta nära inom teamet och med andra team och intressenter för att säkerställa att vi levererar högkvalitativa lösningar som möter både interna och externa behov och som bidrar till att utveckla företagets service och produkter.
• Delta i kodgranskningar och säkerställa att vår kod håller hög standard samt följer bästa praxis.
• Stötta teammedlemmar genom att dela kunskap, ge teknisk vägledning och bidra till en positiv och inkluderande arbetskultur.
• Hantera drift och teknisk support för våra system och bidra till utveckling och underhåll av driftmiljöer.
DETTA SÖKER VI
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
• Har flera års erfarenhet av utveckling inom både frontend och backend.
• Är bekväm med eller har en vilja att lära dig Python, React, Typescript och Java.
• Har ett intresse för molnbaserade lösningar, särskilt inom AWS.
• Är nyfiken, lösningsorienterad och tycker om att ta dig an nya teknologier och verktyg.
• Har en god förmåga att kommunicera och samarbeta i team.
Hos oss får du möjligheten att vara en del av familjär företagskultur som skvallrar om omtanke och laget före jaget. Som en del av Release Finans får du de förutsättningar och det stöd du behöver för att kunna utvecklas inom ditt eget kompetensområde, men även möjligheten att lära dig andra delar av verksamheten för att kunna vidareutvecklas inom bolaget.
Vår personal är vår viktigaste resurs och ryggraden i vårt bolag, och vi ser därför till att ta hand om varandra på bästa möjliga sätt. Vi erbjuder till exempel våra anställda friskvårdsbidrag, tjänstepension och sex veckors semester med möjlighet att genom löneväxling få ytterligare en semestervecka. På fredagar och under sommarmånaderna har vi kortare arbetstid. Våra moderna och centralt belägna lokaler finns i Utopia med närhet till det mesta, och vi erbjuder flexibla arbetsformer för att underlätta vardagspusslet. Vi värdesätter sammanhållning och gemenskap, och börjar alltid vår arbetsdag med att fika tillsammans.
Allra viktigast är att du och vi på Release Finans kan bli en bra match. Vi har en utmanande och spännande resa framför oss - om du vill vara med - här är din chans! Bolaget är idag närmare 50 medarbetare med huvudkontor i Umeå och säljkontor i Stockholm och Kalmar. Läs mer om oss på releasefinans.se.
