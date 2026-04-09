Fullstackutvecklare .NET
Agero Innovation AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Agero Innovation AB i Stockholm
Välkommen till Agero
På Agero frigör vi människors potential, i tekniken och i oss själva. Vår kultur bygger på tillit, nyfikenhet och viljan att hjälpa varandra att lyckas. Vi delar kunskap, samarbetar nära och skapar en miljö där det är okej att ställa frågor, testa nytt och växa tillsammans.
Vi är på en resa där AI blir en naturlig del av hur system byggs och vidareutvecklas. För oss handlar det inte om hype, utan om att skapa hållbara lösningar som fungerar i vardagen och står stadigt även när tekniken och behoven förändras.
Det som gör skillnaden är hur vi samarbetar, tar ansvar och sätter oss in i verksamheten bakom tekniken.
Om rollen
Som .NET-utvecklare på Agero arbetar du nära både kollegor och verksamhet. Du är med och utvecklar lösningar som ska fungera i vardagen och som skapar verklig nytta, med stöd av teamet runt dig.
Rollen passar dig som har arbetat med .NET och C# under några år, har en stabil grund att stå på och som vill fortsätta växa tillsammans med andra.
Du arbetar i team där dialog, lärande och gemensamt ansvar är centralt. Här uppmuntras du att ställa frågor, testa nytt och successivt ta mer ansvar i takt med att din trygghet och erfarenhet växer.
Du kommer trivas här om du gillar att
lösa verkliga problem, inte bara skriva kod
påverka hur arbetet görs, inte bara utföra det
kombinera teknik, verksamhetsförståelse och dialog
utforska ny teknik och nya sätt att tänka
bidra till att andra växer, samtidigt som du gör det själv
Vi tror att du har
5-10 års erfarenhet av utveckling i .NET och C#
erfarenhet av CI/CD och DevOps (t.ex. Azure DevOps eller GitHub Actions)
arbetat med lösningar i Azure (t.ex. Functions, App Service, API Management)
goda kunskaper i databaser (relations- eller dokumentbaserade)
erfarenhet av API:er och distribuerade system
erfarenhet av frontendutveckling och moderna ramverk, till exempel React, Angular eller Vue
gärna skrivit lite Python också eller är sugen på att lära
intresse för eller erfarenhet av AI-tillämpningar (t.ex. Azure OpenAI, Semantic Kernel, Copilot Studio)
förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Hos oss får du
uppdrag där din kompetens gör verklig skillnad
kollegor som delar kunskap och vill att du ska lyckas
möjlighet att arbeta med modern Microsoft-stack och agentiska AI-arbetssätt
ett sammanhang där du kan vara både professionell och personlig
utrymme att forma din utvecklingsriktning med stöd av oss andra
Förmåner med omtanke
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr per år, förstärkt föräldralön i sex månader och möjlighet att vara del av ett medarbetarägt bolag.
Dessutom trygga villkor med tjänstepension och sjuklön etc.
Låter det här som du?
Vi är nyfikna på vem du är. Skicka ditt CV eller ett kort meddelande med vem du är och vad du arbetar med samt varför du söker dig till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: Amanda.oberg@agero.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Fullstack". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agero Innovation AB
(org.nr 556595-7221) Kontakt
HR-chef
Amanda Öberg Amanda.oberg@agero.se 0704440777 Jobbnummer
9844864