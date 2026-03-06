Fullstackutvecklare med .NET och Angular
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en fullstackutvecklare till ett uppdrag hos en aktör inom flygplatsverksamhet. Du blir en del av en IT-utvecklingsenhet som bygger och förvaltar system som stödjer verksamheten i en miljö som präglas av hög professionalism, öppet arbetsklimat och tydligt affärsfokus.
Rollen ingår i ett tvärfunktionellt team med utvecklare, UX-designer, testare, lösningsarkitekter och scrum master. Här får du kombinera nyutveckling med förvaltning och arbeta nära både verksamheten och andra utvecklingsteam.
ArbetsuppgifterUtveckla nya webblösningar med Angular och .NET
Förvalta och vidareutveckla befintliga system
Arbeta nära verksamheten samt med arkitekter, testare och UX
Bidra i ett agilt team och samverka med andra utvecklingsteam
Delta i både nyutveckling och löpande förbättringsarbete
KravMinst 5 års erfarenhet av systemutveckling
Minst 5 års erfarenhet av TypeScript/JavaScript
Minst 5 års erfarenhet av Angular
Minst 5 års erfarenhet av HTML/CSS
Minst 5 års erfarenhet av .NET och C#
Minst 5 års erfarenhet av agil utveckling
God kunskap i svenska, både tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
