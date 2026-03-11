Fullstackutvecklare Kotlin/Java
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en del av ett autonomt och produktnära team i en modern SaaS-verksamhet där teknik, innovation och kundnytta står i centrum. Teamet har helhetsansvar för sina produkter, från idé och utveckling till produktion och vidareutveckling, i en miljö med högt fokus på kvalitet, skalbarhet och långsiktig förbättring.
Rollen passar dig som vill arbeta brett inom fullstackutveckling och samtidigt vara med och påverka tekniska beslut, arkitektur och arbetssätt i en agil organisation.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla SaaS-produkter i både frontend och backend.
Bidra till tekniska beslut inom systemdesign, arkitektur och utvecklingsprinciper.
Arbeta nära produkten genom hela livscykeln, från idé till produktion och förbättring.
Samarbeta i agila team med fokus på kvalitet, skalbarhet och kontinuerlig förbättring.
Vara delaktig i modernisering av befintliga lösningar mot Java- och Kotlin-baserade miljöer.
KravMinst 3 års erfarenhet av professionell mjukvaruutveckling.
Mycket goda kunskaper i Kotlin och/eller Java.
Erfarenhet av fullstackutveckling.
Erfarenhet av arbete i agila team.
God förståelse för systemdesign, arkitektur och moderna utvecklingsprinciper.
Obehindrad kommunikation på svenska och engelska.
MeriterandeErfarenhet av både PHP och Java/Kotlin, särskilt i moderniseringsarbete.
Erfarenhet av React eller annan modern frontend-teknik.
Erfarenhet av Docker, Kubernetes och mikrotjänstarkitektur.
Erfarenhet av händelsedriven arkitektur, exempelvis Kafka.Så ansöker du
