Fullstackutvecklare inom Kotlin/Java

2026-03-11
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en fullstackutvecklare till ett produktnära team hos ett ledande SaaS-bolag. Du blir en del av en tekniskt framåtlutad miljö där moderna plattformstjänster, nyutveckling och AI-relaterade initiativ står högt på agendan.
Teamet har ett helhetsansvar för sina produkter och arbetar nära både teknik och verksamhet. Här får du möjlighet att bidra i en miljö med stark produktkultur, hög teknisk kompetens och stort utrymme att påverka tekniska vägval.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla skalbara plattformstjänster och digitala produktlösningar.
Arbeta fullstack med både backend och frontend i moderna utvecklingsmiljöer.
Bidra till arkitektur- och designbeslut i nära samarbete med team och produkt.
Delta i nyutveckling, modernisering av befintliga lösningar och kontinuerlig förbättring av utvecklingsprocessen.
Arbeta med implementation, drift och vidareutveckling av teamets produkter.
KravMinst 3 års erfarenhet av professionell mjukvaruutveckling.
Mycket goda kunskaper i Kotlin och/eller Java.
Erfarenhet av fullstackutveckling.
Erfarenhet av arbete i agila, produktdrivna team.
Förmåga att bidra i arkitektur- och designbeslut.
Obehindrad kommunikation på svenska och engelska.
MeriterandeErfarenhet av både PHP och Java/Kotlin, särskilt i transformations- eller moderniseringsarbete.
Erfarenhet av React eller annan modern frontend-teknik.
Erfarenhet av Docker, Kubernetes och mikrotjänstarkitektur.
Erfarenhet av AI-relaterade lösningar eller datadrivna system.
Erfarenhet av händelsedriven arkitektur, exempelvis Kafka.
