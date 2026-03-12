Fullstackutvecklare
Vill du vara med och utveckla produkter som används av hundratusentals företag i Sverige?
Här får du arbeta långsiktigt i en produktdriven organisation där teknik, innovation och kundnytta står i centrum.
Vad du kommer göra
Delta i ett autonomt, produktnära team inom affärsområdet Business Platform.
Utveckla centrala SaaS-produkter med fullständigt ansvar - från idé till produktion och vidareutveckling.
Arbeta både med frontend och backend, och påverka arkitektur, teknikval och arbetsmetoder.
Jobba i en modern, agil miljö med fokus på kvalitet, skalbarhet och långsiktig förbättring.
Vår tech stack
Backend: Kotlin (primärt), Java, PHP, Go, Node.js
Frontend: React, React Native, TypeScript, JavaScript
Databaser & integrationer: PostgreSQL, REST, Kafka
DevOps: Docker, Kubernetes, GitHub
Vår kund är mitt i en teknisk förflyttning från PHP till Java/Kotlin, så erfarenhet av både äldre och modernare miljöer är ett plus.
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet av professionell mjukvaruutveckling
Har mycket goda kunskaper i Kotlin och/eller Java
Har erfarenhet av fullstackutveckling
Trivs i agila team
Har god förståelse för systemdesign, arkitektur och moderna utvecklingsprinciper
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av både PHP och Java/Kotlin (särskilt i moderniseringsarbete)
Erfarenhet av React eller annan modern frontend-teknik
Erfarenhet av Docker, Kubernetes och mikrotjänstarkitektur
Erfarenhet av händelsedriven arkitektur (t.ex. Kafka) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Via mail
E-post: sr@viraliv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fullstackutvecklare Växjö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682) Jobbnummer
9794941