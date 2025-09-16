Fullstackutvecklare
Fullstackutvecklare

Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm
2025-09-16
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren fullstackutvecklare med djup kompetens inom .NET och Azure Cloud.
Vi letar efter en person som är initiativtagande, trivs med att arbeta i team och har vana av att arbeta enligt agila metoder, där ett iterativt arbetssätt används för att driva fram lösningar.
Erfarenhet av digitala kanaler som webb och app ur ett kundfokuserat perspektiv är meriterande. Kunskap inom pensions- och livförsäkringsområdet är också en stor fördel.
Nödvändiga färdigheter
• NET
Azure Cloud
Om Rasulson Consulting
Om Rasulson Consulting

Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär.
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: yahyo.said@rasulson.com
