Fullstack/Webbutvecklare (E-commerce) - 12 månaders uppdrag
New Terms AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-02-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos New Terms AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vår kund söker en webbutvecklare för ett vikariat för att säkerställa drift, underhåll och vidareutveckling av webbplats och e-handel, inklusive teknisk problemlösning och utveckling under cirka 12 månader. Rollen tillhör kundens Communications-funktion och arbetar nära kundens E-com-team. Då du är kundens enda utvecklare kräver rollen hög självständighet och god förmåga att planera, prioritera och driva tekniska initiativ.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för drift, underhåll och vidareutveckling av kundens webbplats och e-handel.
• Genomförande av utvecklingsarbete i WordPress/WooCommerce (frontend och enklare backend).
• Uppdatering, optimering och kvalitetssäkring av plugins och integrationer.
• Teknisk felsökning och problemlösning, inklusive enklare hosting-/serverrelaterade frågor.
• Delta i och ibland driva tekniska delar av nya och pågående webb- och e-handelsprojekt hos kunden.
• Självständigt planera och prioritera arbetsuppgifter utifrån projekt, deadlines och verksamhetsbehov.
• Versionshantering i Git/GitHub.
• Kommunicera tekniska lösningar och status på ett tydligt och pedagogiskt sätt till kundens kollegor.
• Bidra med idéer och förbättringar inom digital utveckling och automatisering/AI där relevant.
Ansvarsnivå
• Ansvar för att självständigt analysera, planera och genomföra tekniska lösningar för kunden.
• Ansvar för egna deadlines och för att säkerställa stabil drift av kundens webb och e-handel.
• Rollen är kundens enda utvecklingsresurs i organisationen, vilket innebär att agera expertkompetens i tekniska frågor.
Arbetsflöde & samarbete
• Nära samarbete med kundens E-com Manager kring prioriteringar och e-handelsutveckling.
• Samarbete med kundens Communications-team kring tekniska behov, lösningar och att säkerställa en skalbar och återanvändbar teknisk struktur.
• Stödja kundens kollegor som arbetar i WordPress admin samt frontend med teknisk förståelse och felsökning.
• Delta i tvärfunktionella projekt och bidra med teknisk expertis.
Teknisk miljö
• CMS & E-handel: WordPress, WooCommerce
• Språk: PHP, JavaScript, HTML/CSS
• Versionshantering: Git/GitHub
• Hosting: enklare server-/driftfelsökning vid behov
• Övrigt: användning av AI-verktyg på ett säkert och strukturerat sätt
Krav på erfarenhet och kompetens
• Ca 3 års erfarenhet av webbutveckling/fullstackutveckling i en liknande roll.
• Gedigen erfarenhet av WordPress och WooCommerce.
• Mycket goda kunskaper i PHP, JavaScript och HTML/CSS.
• Van att arbeta självständigt och ta ägarskap över tekniska lösningar.
• God kommunikativ förmåga och förmåga att förklara teknik på ett begripligt sätt.
• Flytande svenska och god engelska i tal och skrift.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med e-handel eller större webbprojekt.
• Grundläggande förståelse för hosting, drift och webbsäkerhet.
• Erfarenhet av att använda AI-baserade verktyg i utvecklingsarbetet.Publiceringsdatum2026-02-02Dina personliga egenskaper
• Självgående, strukturerad och trygg i att prioritera eget arbete.
• Lösningsorienterad och initiativtagande.
• Pedagogisk och samarbetsvillig.
• Teknikintresserad och nyfiken på att lära sig nytt.
• Prestigelös och serviceinriktad.
Omfattning & tidslinje
• Omfattning: Heltidsvikariat, ca 12 månader.
• Start: Enligt överenskommelse
• Arbetsplats: Hybrid, men med fördel på kundens kontor tillsammans med Communications/E-com.
Ansökan
För att söka Jappas uppdrag behöver du skapa en profil i vår plattform.
Lägg 10-15 minuter på att skapa din profil idag och öppna dörren till nya, spännande möjligheter.
Om Jappa
Jappa - en vassare väg till uppdrag inom e-handel och tech.
Vi har ersatt gammelmäklare med en smart marknadsplats, branschkunskap, kvalitetssäkrade processer och AI. Resultatet är tydligare matchningar, snabbare besked och nöjdare både konsulter och kunder.
Med Jappa blir det enkelt att hitta rätt uppdrag. Hos oss får du tillgång till en bred mix av möjligheter inom e-handel och tech - allt från kortare frilansuppdrag till längre engagemang och rekryteringar.
Jappa är en talent-as-a-service-lösning där du som konsult står i centrum. Vi strävar alltid efter att matcha dig med uppdrag där du verkligen kan göra skillnad och utvecklas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare New Terms AB
(org.nr 556986-8606), http://www.jappa.jobs Jobbnummer
9718766