Fullstack utvecklare .Net med backendfokus till Svea Bank
Är du en Backend-utvecklare som drivs av komplexa tekniska utmaningar och vill skapa hållbara lösningar? Vi söker dig som vill använda din kunskap hos oss på Svea Bank där du får möjlighet att arbeta med engagerade kollegor och vara med och skapa smarta, hållbara och säkra lösningar. Är du trygg i dina kunskaper, stöttande och har ett affärstänk som sträcker sig bortom programmering? Då kan detta vara rollen för dig.
Om rollen Vi söker en engagerad Backend utvecklare inom .NET / C#. med Frontend-erfarenhet. På Svea Bank fokuserar vi på att forma stabila och autonoma team där alla bidrar med idéer och tankar för att skapa en dynamisk och kreativ utvecklingsmiljö. Du blir en del vårt utvecklingsteam inom affärsområdet Administrativa och Finansiella tjänster (AFT) - Sveas största och mest lönsamma område. Här skapas moderna, säkra och användarvänliga lösningar för företagstjänster som t.ex. företagskredit - en tjänst där företagare snabbt och smidigt kan stärka sin likviditet med onboarding via mobilt BankID.
Som Backend-utvecklare kommer du att spela en nyckelroll i att designa och utveckla moderna tjänster som är viktiga byggstenar i vårt finansiella ekosystem. Du blir en del av ett tvärfunktionellt team med bred kompetens där ni tillsammans löser tekniskt utmanande uppgifter. Rollen kräver engagemang, nyfikenhet och förmåga att ta egna initiativ - och självklart finns teamet där för att stötta och bolla idéer.
Tech stack:
• NET Core/Framework, C#, F#, Dotnet 8,
• Event driven architecture
• Angular, ASP.NET MVC, Web API, SQL, Azure/Git, TFS.
Som backend utvecklare i teamet arbetar du med både nyutveckling och förvaltning av dessa system i .NET / C#, där du bygger integrationer och programmerar API:er för effektiva dataflöden.
Vem är du? Du är en driven, kreativ och nyfiken person med en genuin passion för mjukvaruutveckling. Precis som vi, älskar du att lära dig, hålla dig uppdaterad om de senaste tekniktrenderna och skriva ren, högkvalitativ kod. Du är bekväm med att dela dina tankar, lyfta problem tidigt och bidra till genomtänkta lösningar. Du trivs i en teammiljö och har erfarenhet av att arbeta i en agil miljö. Du har arbetat med utveckling ett tag och är självgående och trygg i dina kunskaper, samt vill och kan dela med dig av dessa till ditt team. Du är en hjälpsam lagspelare som är ansvarstagande för din egen kod, men även för kvaliteten på arbetet teamet som helhet levererar. Du är lösningsfokuserad och kommunikativ, uppskattar kunskapsdelning och har tålamod att hjälpa dina kollegor vid behov.
Erfarenhet & kvalifikationer:
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta som .NET-utvecklare
Minst kandidatexamen inom datavetenskap eller mjukvaruteknik
God kunskap och erfarenhet av C# och .NET Core/Framework
God kunskap och erfarenhet av CI/CD pipelines och REST API:er
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Har du erfarenhet från finansiell bransch, är detta meriterande.
Om Svea Svea är en finansiell koncern med över 2000 anställda och verksamhet i flertalet europeiska länder. Med mer än 40 års erfarenhet är vi stolta över att erbjuda innovativa och hållbara finansiella lösningar till våra kunder. Svea präglas av en familjär företagskultur där varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens och engagemang. Vår företagskultur betonar gemenskap, handlingskraft, och balans mellan arbete och privatliv. Välkommen att följa med oss på vår spännande resa!
Ansökan Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via mail. Urval och intervjuer sker löpande och vi önskar att tillsätta tjänsten så snart som möjligt så skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterare Mira Leppänen på mira.leppanen@svea.com
Sista dag att ansöka är 2026-09-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7467595-1915124".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svea Bank AB
https://career.svea.com
169 79 SOLNA
