Fullstack Javautvecklare
2026-01-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en fullstackutvecklare med fokus på Java och React till en modern FinTech-miljö. Du blir en del av ett tvärfunktionellt, produktnära team som utvecklar skalbara tjänster och användarupplevelser för företagare. Arbetet sker i en teknikstack med Java, React/TypeScript och moderna webbtjänster, i nära samarbete med produkt och design.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla fintech-tjänster i ett tvärfunktionellt team.
Bygga och förbättra backend-funktionalitet i Java.
Utveckla användargränssnitt i React och TypeScript.
Arbeta med nyutveckling, förbättringar och löpande vidareutveckling av befintliga tjänster.
Samarbeta nära med produkt och design för att skapa lösningar med högt kundvärde.
KravMinst 3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling.
Goda kunskaper i Java.
Erfarenhet av React och TypeScript.
Förståelse för fullstack-arbete och moderna webbtjänster.
Vilja och möjlighet att gå över till en anställning efter uppdraget.
Behärskar svenska och engelska.
MeriterandeErfarenhet av Kotlin.
Kunskap om microservices, REST, SQL och/eller Kafka.
Vana att arbeta i produktnära agila team.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
