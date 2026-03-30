Fullstack /IoT-utvecklare

Helsingborgs Elteknik, Helteknik AB / Datajobb / Helsingborg
2026-03-30


Visa alla datajobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Helsingborgs Elteknik, Helteknik AB i Helsingborg

Tjänst: Fullstack / IoT-utvecklare (Hårdvara + Mjukvara)
Om rollen
Vi söker en tekniskt bred utvecklare som kan arbeta med både hårdvara och mjukvara. Rollen innebär att utveckla kompletta lösningar - från val av elektronik och sensorer till färdiga system med användargränssnitt för både dator och mobil.

Dina arbetsuppgifter
Välja och integrera hårdvara (sensorer, styrsystem, kommunikation)
Utveckla mjukvara för datainsamling och styrning
Bygga användargränssnitt för PC och mobil
Sätta upp kommunikation mellan enheter (IoT)
Testa, felsöka och optimera system

Kvalifikationer
Erfarenhet av embedded system (C/C++ eller Python)
Erfarenhet av webbutveckling (t.ex. React)
Kunskap om industriella signaler (4-20 mA, Modbus, etc.)
Förståelse för nätverk och kommunikation (TCP/IP, MQTT)
Förmåga att arbeta självständigt

Meriterande
Erfarenhet av Raspberry Pi eller Arduino
Erfarenhet av mobilappar (React Native)
Erfarenhet av industriell automation / PLC

Vi erbjuder
Möjlighet att bygga kompletta system från grunden
Stor frihet och tekniskt ansvar
Varierande projekt inom automation och IoT

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: info@helteknik.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Programmerare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Helsingborgs Elteknik, Helteknik AB (org.nr 559088-6627), http://www.helteknik.se

Arbetsplats
Helsingborgs Elteknik Helteknik AB

Jobbnummer
9828801

Prenumerera på jobb från Helsingborgs Elteknik, Helteknik AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Helsingborgs Elteknik, Helteknik AB: