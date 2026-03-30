Fullstack /IoT-utvecklare
2026-03-30
Tjänst: Fullstack / IoT-utvecklare (Hårdvara + Mjukvara)
Om rollen
Vi söker en tekniskt bred utvecklare som kan arbeta med både hårdvara och mjukvara. Rollen innebär att utveckla kompletta lösningar - från val av elektronik och sensorer till färdiga system med användargränssnitt för både dator och mobil.
Välja och integrera hårdvara (sensorer, styrsystem, kommunikation)
Utveckla mjukvara för datainsamling och styrning
Bygga användargränssnitt för PC och mobil
Sätta upp kommunikation mellan enheter (IoT)
Testa, felsöka och optimera systemKvalifikationer
Erfarenhet av embedded system (C/C++ eller Python)
Erfarenhet av webbutveckling (t.ex. React)
Kunskap om industriella signaler (4-20 mA, Modbus, etc.)
Förståelse för nätverk och kommunikation (TCP/IP, MQTT)
Förmåga att arbeta självständigt
Meriterande
Erfarenhet av Raspberry Pi eller Arduino
Erfarenhet av mobilappar (React Native)
Erfarenhet av industriell automation / PLC
Vi erbjuder
Möjlighet att bygga kompletta system från grunden
Stor frihet och tekniskt ansvar
Varierande projekt inom automation och IoT Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: info@helteknik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Programmerare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Elteknik, Helteknik AB
(org.nr 559088-6627), http://www.helteknik.se Arbetsplats
