Fullstack Developer Java - Jönköping
2025-08-28
Vi söker nu en erfaren Fullstack Developer med fokus på Java till ett långsiktigt utvecklingsprojekt på en digitaliseringsavdelning.
Projektet omfattar framförallt egenutveckling, men även integrationer mot inköpta system och befintliga lösningar. Systemet kommer bland annat att användas för att hantera certifiering av utsäde och inkluderar ett antal e-tjänster.
Projektet är i ett tidigt skede och vi behöver förstärka teamet med ytterligare en senior utvecklare. Teamet består idag av kravanalytiker, UX-designer, systemutvecklare, teamledare, systemförvaltare och testare. Arbetet bedrivs agilt och i nära samverkan både inom teamet och med användare och beställare.Dina arbetsuppgifter
Som Fullstack Developer kommer du att arbeta med utveckling i Java och TypeScript i en miljö baserad på Java EE. Du bidrar med både backend- och frontend-kompetens och deltar aktivt i systemdesign. Rollen innebär även ett ansvar för att stärka samarbetet i utvecklargruppen, genom exempelvis parprogrammering, kodgranskning och gemensam problemlösning.
En viktig del av uppdraget är också att kunna utmana verksamheten på ett konstruktivt sätt och bidra med nya perspektiv för att förbättra både teknik och processer. Du får möjlighet att påverka arbetssätt och bidra till hög kvalitet i leveranserna.KvalifikationerKvalifikationer
Java (backend) och TypeScript (frontend) med Java EE som plattform
Systemdesign
Erfarenhet av agila arbetssätt och scrum
GIT
PostgreSQL
JPA (Hibernate)
Angular
Genomförd utbildning för digital tillgänglighet enligt standarden EN301 549
Meriterande:
Domändriven design (DDD)
Jira, Confluence
Regressions- och övervakningstester
Maven
EJB3
JBoss / Wildfly
Jenkins
Kubernetes
JMS
BDD eller TDD
SQL queries
REST
HTML, CSS
RxJSAnställningsvillkor
Omfattning: 100%
Plats: Jönköping, på plats. Möjlighet till distansarbete upp till tre dagar i veckan efter introduktionsperiod.
Period: 15 september 2025 - 18 september 2026
Språk: SvenskaSå ansöker du
Bifoga CV i Wordformat. CV:t är en viktig del i utvärderingen för denna roll och ska tydligt visa att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet.
Om du är redo att ta dig an en roll som Fullstack Developer inom Java och bidra till att utveckla effektiva digitala lösningar, tveka inte att söka. Vi rekryterar löpande och ser fram emot din ansökan!
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.
Enligt överenskommelse
