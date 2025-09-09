Fullstack developer
Vår kund söker en skicklig fullstack developer som vill bli en del av ett utvecklingsteam inom en global och innovativ organisation. Rollen innebär att arbeta med både backend- och frontendutveckling, där fokus ligger på C#/.NET för backend samt Angular, HTML och CSS för moderna och användarvänliga webblösningar.
Kunden är en global aktör och pionjär inom smarta och hållbara lösningar för last- och godshantering. Genom ett brett utbud av specialiserad utrustning och digitala tjänster bidrar de till att lyfta och leverera varor som är avgörande i vardagen. Med innovation, säkerhet och hållbarhet i fokus utvecklar och tillverkar de produkter som hjälper samhällen och industrier att fungera på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.
Placering för tjänsten är Stockholm, Eksjö eller Hudiksvall.
Du erbjuds
• Pålitlighet: de levererar lösningar av hög kvalitet som går att lita på, med ett starkt fokus på att förstå och möta kundernas behov.
• Omsorg och innovation: Genom omtanke, respekt och samarbete skapas hållbara relationer och banbrytande lösningar som formar framtiden.
• Medarbetarna i centrum: Kunden erbjuder en arbetsmiljö där varje individ respekteras, får möjlighet att växa och uppmuntras att ta initiativ för gemensam framgång.Dina arbetsuppgifter
Som fullstack developer kommer du att:
• Utveckla, testa och driftsätta fullstack-webbapplikationer med hjälp av C# (.NET Core/.NET Framework) och Angular.
• Bygga och underhålla återanvändbar och effektiv kod samt bidra i kodgranskningar och dokumentation.
• Samarbeta med UX/UI-designers, backendutvecklare och andra intressenter för att leverera högkvalitativa lösningar.ProfilKvalifikationer
• Kandidatexamen inom datavetenskap, ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet.
• Minst 2 års dokumenterad erfarenhet som fullstackutvecklare eller liknande roll.
• Djup kunskap inom C#, inklusive ASP.NET Core, Web API och Entity Framework.
• Gedigen erfarenhet av Angular (version 10 eller senare) samt TypeScript, RxJS och Angular CLI.
• Goda kunskaper i HTML5, CSS3 och moderna frontend-metoder.
• Erfarenhet av REST API-utveckling och integration.
• Vana av versionshantering (t.ex. Git) och agila arbetssätt.
Meriterande:
• Kunskaper i SQL och NoSQL-databaser.
• Erfarenhet av testning i Jasmine/Karma, xUnit eller NUnit.
• Kunskap om Docker och containerbaserad applikationsutveckling.
• Erfarenhet av molnplattformar såsom Azure eller AWS.
Du förväntas ha stark analytisk förmåga, vara noggrann och lösningsorienterad. God samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga är avgörande för rollen.Övrig information
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm, Eksjö eller Hudiksvall
Start: Enligt överenskommelse
Rekryteringsprocessen hanteras av Cleverex Bemanning och vi ber att alla frågor rörande tjänsten ställs direkt till rekrytering@cleverex.se
.Om företaget
På Cleverex Bemanning arbetar vi med att rekrytera och hyra ut rätt medarbetare till rätt kund. Vårt största fokus ligger på våra kunder, konsulter och kandidater och vårt mål är att du som kandidat ska känna att du hamnat helt rätt! Ersättning
