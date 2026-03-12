Full-stack .NET Developer
2026-03-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en Full-stack .NET Developer till ett affärskritiskt område inom försäkring. Du blir en del av ett sammansvetsat team som ansvarar för både nyutveckling och aktiv förvaltning av befintliga lösningar i en Microsoftbaserad miljö.
Lösningarna används brett i verksamheten för att hantera kunder, produkter och försäkringsengagemang. Miljön omfattar både desktop-applikationer och webb, med teknik som .NET/C#, SQL Server och en servicebaserad arkitektur med WebAPI. Teamet arbetar agilt och består av flera erfarna kollegor inom utveckling, produkt, QA, arkitektur och support.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla affärskritiska applikationer i en Microsoftmiljö
Arbeta med både nyutveckling och förvaltning av befintliga lösningar
Bygga och vidareutveckla lösningar för desktop och webb
Utveckla integrationer och tjänster i en servicebaserad arkitektur med WebAPI
Samarbeta nära utvecklare, produktägare, scrum master, QA, arkitektur och support
Bidra till teamets arbete enligt agila arbetssätt
KravMinst fem års erfarenhet av systemutveckling inom Microsoftområdet
Gedigen kunskap inom C#, SQL och WebAPI
Erfarenhet av stora och komplexa systemmiljöer
Erfarenhet av agila arbetssätt, Kanban och Scrum
Erfarenhet av ASP.NET, JavaScript och TypeScript
Erfarenhet av Cloud, Azure och microservices
Viss erfarenhet av Winforms
Goda kunskaper i svenska och engelska
MeriterandeKunskap inom sakförsäkringSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
