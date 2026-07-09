Frukostvärdinna 70%
Munken Hotell AB / Restaurangbiträdesjobb / Mönsterås Visa alla restaurangbiträdesjobb i Mönsterås
2026-07-09
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Munken Hotell AB i Mönsterås
Vill du jobba i en verksamhet där utveckling och service går hand i hand? Där varje dag och varje gäst är lika viktig?
Har du förmåga att ha många bollar i luften samtidigt som du älskar att ge en service i världsklass?
Då kanske just du är den vi söker!
Vårt köksteam behöver en morgonpigg kollega som tar ansvar för våra frukostar .Vi söker efter dig med rätt inställning och erfarenheter att komplettera köksteamet med.
Frukostens verksamhet börjar redan kl 05 på morgonen. Dina arbetsuppgifter kommer omfatta tillagning och servering av frukost, och förberedelse av smörgåsar till våra konferenser.
Arbetat sker dagtid, och helger på rullande schema.
Vi är inne i en expansiv period och ser gärna att du har jobbat med både kall och varm mat tidigare och inte är rädd för att kliva på framåt och inspirera och engagera. Du trivs med högt tempo!
Vad får du ta del av hos oss?
Vår styrka är vårt härliga och kompetenta gäng!
Vi trivs och har jobbat ihop en härlig kamratskap och gemenskap. Vi är lösningsorienterade och har en fantastisk förmåga att "växla upp" när situationen kräver. Och vi jobbar under mantrat "Tillsammans"
Vi har kollektivavtal, och friskvård.
Känner du att detta är något för dig?
Välkommen med din ansökan. Intervjuer kommer att ske löpande varpå tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Anställningen är på 70%
Tillträde 1 september.
Vi undanber oss bemannings och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: jessica@munkenhotell.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukostvärdinna". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Munken Hotell AB
(org.nr 556302-8769), http://www.munkenhotell.se
Timmernabbsvägen 2 (visa karta
)
383 92 MÖNSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hotellchef
Jessica Björneteg jessica@munkenhotell.se 0499-48390 Jobbnummer
9998684