Frukostvärd (helger+sommar) - First Hotel Brommaplan

2025-08-12
Frukostvärd - varannan helg (lör-sön 06:00-13:30)
First Hotel Brommaplan - Bromma, Stockholm
Vi söker en serviceinriktad och självgående frukostvärd som arbetar varannan helg. Du öppnar frukosten kl. 06:00 och avslutar 13:30 både lördag och söndag. Tiderna passar dig som bor nära eller har lätt att ta dig till Brommaplan tidiga morgnar.Publiceringsdatum2025-08-12Om företaget
First Hotel Brommaplan är ett privatägt, familjärt 3-stjärnigt hotell med 68 rum. Vi ligger intill Brommaplan och välkomnar både affärsresenärer och weekendgäster. Frukosten är en central del av gästupplevelsen - vi arbetar med tydliga checklistor, ordning och kvalitet.
Dina huvudsakliga uppgifter
Tillaga och ställa fram frukostbuffé (t.ex. äggröra, bacon, prinskorv, kokta ägg, bake-off-bröd) - gärna vana av Rationalugn
Fylla på buffé, hålla matsal och serveringsytor i toppskick under hela passet
Ge ett varmt och professionellt bemötande till alla gäster
Förbereda moment inför nästa dag (påfyllnad, märkning, enkel egenkontroll)
Plocka undan, diska och städa kök och matsal enligt dagliga rutiner
Vi tror att du
Har erfarenhet från hotell/café/restaurang eller liknande service- och köksarbete
Är morgonpigg, noggrann och hygienmedveten
Trivs i ett litet team och kan även arbeta självständigt vid öppning
Talar svenska (engelska är meriterande)
Har möjlighet att vara på plats 06:00 (kort restid/närhet är en fördel)
Meriterande: Vana av Rationalugn, arbete efter checklistor/egenkontroll och grundläggande livsmedelshygien.
Anställningsvillkor
Omfattning: Deltid/extra, varannan helg
Arbetstid: 06:00-13:30, lördag och söndag
Tillträde: Enligt överenskommelse (provanställning kan tillämpas)
Kollektivavtal: Ja
Plats
First Hotel Brommaplan
Kvarnbacksvägen 135, 168 74 Bromma
Ansök via länken i annonsen på Arbetsförmedlingen/Platsbanken.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559031-0115)
Kvarnbacksvägen, 135
)
168 74 BROMMA
First Hotel Brommaplan Jobbnummer
9455350