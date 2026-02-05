Frukostvärd
Leksand Resort AB / Restaurangbiträdesjobb / Leksand
2026-02-05
Vill du vara den som ger våra gäster den bästa starten på dagen? Som Frukostvärd på Leksand Resort blir du en viktig del av morgonupplevelsen och ser till att frukostbuffén är inbjudande, välfylld och serverad med ett leende. Här arbetar du i en effektiv miljö där service, struktur och omtanke står i fokus.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Förbereda, tillaga och ställa i ordning frukostbuffén
Fylla på buffén och se till så att den inbjudande och fräsch
Säkerställa kvalitet och hygien enligt gällande riktlinjer
Ta betalt och bemöta gäster i kassan
Plocka disk, diska och hålla frukostytor rena och trivsamma
Avsluta frukosten och förbereda inför nästa dagPubliceringsdatum2026-02-05Profil
Vi söker dig som är serviceinriktad, noggrann och trivs med att arbeta tidiga morgnar. Du tar ansvar för att frukosten flyter smidigt och att hygien- och säkerhetsrutiner följs. Du arbetar effektivt, både självständigt och tillsammans med kollegor, och har lätt för att se vad som behöver göras. Du har tidigare erfarenhet från frukostservering inklusive tillredning av enklare frukostalternativ. Eftersom tjänsten innebär mycket gästkontakt behöver du tala obehindrad svenska och/eller engelska.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Hos oss handlar jobbet inte bara om att leverera minnesvärda upplevelser till våra gäster - det är lika mycket om att skapa härliga stunder för dig själv och dina kollegor. Vi skrattar, hjälps åt och har kul tillsammans varje dag. Här hittar du inte bara ett jobb utan också möjligheten att skaffa vänner för livet.
Arbetstider från 06:30/07:00 veckans alla dagar. Anställningen är en säsongsanställning på 50-100% och sommarsäsongen pågår under juni-augusti. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal med Vista-HRF Gröna riksavtalet.
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgår. Om företaget
Leksand Resorts femstjärniga familjecamping ligger mitt bland tallar i ett grönskande lugn alldeles intill sjön Siljan, granne med Leksand Sommarland. Vi har boenden från tält till lyxiga stugor. På Leksand Resort finns massor av roliga aktiviteter för hela familjen, restauranger, kiosker, butik och skön avkoppling med sevärdheter runt knuten. En natt i juli tar vi under högsommaren emot upp till 4000 övernattande gäster.
Leksand Resort är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du även nöjesparken Leksand Sommarland, anrika Hotell & Restaurang Moskogen samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp - Nordens största campingkoncern. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7172022-1825245". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leksand Resort AB
(org.nr 556217-6577), https://jobb.leksandresort.se
Siljansvägen 61 (visa karta
)
793 90 LEKSAND Arbetsplats
Leksand Resort Jobbnummer
9724385