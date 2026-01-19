Frukostrunner

Hotellet vid Lilla Apelviken AB / Servitörsjobb / Varberg
2026-01-19


Publiceringsdatum
2026-01-19

Om tjänsten
En sommar vid havet 2026? Vi söker nu frukostrunner till Severins - en viktig roll i vår frukostservering där du bidrar till att ge gästerna en riktigt bra start på dagen. Med start våren 2026 öppnar Severins som grillrestaurang med fokus på fisk och skaldjur, med tre öppna kök, flera matsalar, bistro och stor solterrass.
Som frukostrunner arbetar du nära både kök och servering och säkerställer att frukostserveringen flyter smidigt. Du ansvarar för servering, påfyllning, avdukning och disk, samt stöttar frukostkockar och servis för att hålla hög kvalitet och tempo under hela frukosten. I tjänsten ingår även en del förberedelser i restaurangen inför dagen.
Om dig
Du är positiv och trivs att arbeta i ett högt tempo. Du är noggrann, trevlig och strävar alltid efter att ge varje gäst en bra start på dagen.
Fakta
Omfattning: 80% (jobb varannan helg)
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hotellet vid Lilla Apelviken AB (org.nr 559495-3670), https://varbergskusthotell.se/om-oss-varbergs-kusthotell/jobba-hos-oss/
Nils Kreugers Väg 5 (visa karta)
432 53  VARBERG

Jobbnummer
9692344

