Frukostpersonal
Hotel Concordia Syd AB / Restaurangbiträdesjobb / Lund Visa alla restaurangbiträdesjobb i Lund
2026-03-18
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotel Concordia Syd AB i Lund
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Vi söker nu Dig som vill jobba i frukostserveringen (buffé) på Hotel Concordia mitt i Lunds centrum.
Arbetstiden, som är fast schema, är måndag-fredag kl 7-13(75 % tjänst).
Första arbetsdag är 1 juli(men upplärning under ca 1 vecka före)
Du ska ha en positiv inställning och fungera bra med kollegor samt kunna arbeta självständigt.
Det är ett krav att Du har jobberfarenhet av servering på restaurang minst 2 år och det är ett stort plus om Du har erfarenhet av frukostservering.
Det är krav på att Du måste kunna prata och skriva både på svenska och engelska.
Vi kommer endast svara på ansökningar som uppfyller kraven i vår annons.
Tack, vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: ekonomi@concordia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukost". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Concordia Syd AB
(org.nr 556407-8409)
Stålbrogatan 1 (visa karta
)
222 24 LUND Arbetsplats
Concordia Syd AB, Hotel Jobbnummer
9804702