Frukostkock/Frukostvärd
Ästad Vingård AB / Restaurangbiträdesjobb / Varberg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Varberg
2025-11-07
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ästad Vingård AB i Varberg
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Är du vår nya morgonpigga kollega med rätt känsla för matlagning och service? Kom och laga frukosträtter på Restaurang Logen och ge våra gäster en härlig start på dagen!
OM TJÄNSTEN
Restaurang Logen serverar en lantligt inspirerad frukost med stort urval från frukostens à la carte. I tjänsten kommer du både att få laga frukosträtter såväl som att bistå med uppgifter som frukostvärd.
OM DIG
Du är en morgonpigg person som brinner för matlagning, är serviceinriktad och trivs med att möta gäster. Du är självgående, strukturerad och har ett öga för detaljer. Att ge gästen en varm, välkomnande start på dagen är för dig lika viktigt som att maten smakar fantastiskt. Som en del i vårt frukostteam jobbar du nära våra kockar mot att tillsammans ständigt utveckla vår frukost mot våra höga satta mål.
FAKTA
Omfattning: 50% (jobb varannan helg)
Anställningsform: Tillsvidare (6 mån provanställning från start).
Lön: Månads- eller timlön enligt överenskommelse
Start: Vecka 52, 2025
OM ÄSTAD VINGÅRD
Ästad Vingård är en av Sveriges största vingårdar med ekologisk vinodling och egen vinproduktion. I huvudsak odlas druvan Solaris med fokus på mousserande vin. På gården finns 82 rum för övernattande gäster, samt konferensmöjligheter för 100+ deltagare. Här finns även Sinnenas Spa som inspirerats av de omgivande naturreservaten Åkulla bokskogar. Restaurangerna Logen och Smakbaren serverar allt från frukost till lunch, mellanrätter och middag. I anslutning till Ästad Vingård ligger även Restaurang ÄNG. Ästad Vingård är ett familjeägt företag i tredje generationen och ligger strax utanför Varberg.
SÖK TJÄNSTEN
Sök nu genom att fylla i formuläret! Frågor? Hör av dig till Restaurang Logens kökschef Caroline Johansson, caroline@astadvingard.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ästad Vingård AB
(org.nr 556613-8797), http://www.astadvingard.se
Ästad 10 (visa karta
)
432 77 TVÅÅKER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9593626