Frukost värdinna
Tumlaren i Sundet AB / Restaurangbiträdesjobb / Höganäs Visa alla restaurangbiträdesjobb i Höganäs
2026-02-17
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tumlaren i Sundet AB i Höganäs
Är du morgonpigg, gillar att möta människor? Nu söker Visit Örestrand frukostvärdar som kan jobba från juni tom september och hjälpa oss att ge våra gäster en fantastisk start på dagen.
Om rollen
Som frukostvärdinna är du en viktig del av gästernas första intryck. Du arbetar med att välkomna gäster, hålla frukostbuffén fräsch och inbjudande, fylla på dryck och mat samt se till att miljön är ren, snygg och trivsam. Rollen kräver att du är snabb, strukturerad och har ett leende redo - även tidigt på morgonen.
Kan kombineras med många av våra andra tjänster.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Välkomna gäster och hjälpa dem till rätta
Se till att frukostbuffén alltid är påfylld, fräsch och tilltalande
Hålla ordning och rent i frukostmatsalen
Plocka av bord och duka om
Bidra till en positiv och varm stämning för både gäster och kollegor
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, glad och gillar att arbeta med människor
Har ett öga för detaljer och tycker om att hålla ordning
Trivs med att arbeta tidiga morgnar
Talar svenska eller engelska
Tidigare erfarenhet från restaurang, hotell eller café är meriterande men inget krav - det viktigaste är din attityd och vilja att lära! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: info@visitorestrand.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tumlaren i Sundet AB
(org.nr 559480-0491), http://www.visitorestrand.se
Strömstadsgatan 4 Festvåning & Konfer (visa karta
)
263 58 STRANDBADEN Jobbnummer
9748679