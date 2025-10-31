Front-end Utvecklare till Siemens Energy
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Datajobb / Finspång Visa alla datajobb i Finspång
2025-10-31
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-31Om företaget
Siemens Energy utvecklar och tillverkar världsledande gasturbiner för en global marknad. Företaget levererar även kompletta turbinbaserade kraftanläggningar för långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv produktion av elektricitet, ånga och värme. Turbinerna säljs även som drivkällor för kompressorer och pumpar, främst inom olje- och gasindustrin. En omfattande serviceorganisation täcker alla levererade produkter och anläggningssystem. På företaget arbetar 2 800 personer, merparten i Finspång och ca 120 i Trollhättan. Siemens Energy omsätter ca 10 miljarder kronor om året. Arbetsuppgifter
Vi söker nu en Front-end Utvecklare med en stark känsla för UX-design som vill skapa intuitiva, responsiva gränssnitt och leverera förstklassiga användarupplevelser till Siemens Energy i Finspång. I den här rollen får du möjlighet att kombinera din tekniska skicklighet inom front-end med nära samarbete i globala team och integration mot affärskritiska system.
Rollen erbjuder möjlighet att arbeta med moderna teknologier i en internationell och dynamisk miljö, stort inflytande över design och användarupplevelser i affärskritiska applikationer och samarbete med skickliga kollegor över hela världen. Om du brinner för att skapa smidiga, moderna användarupplevelser och vill förena design med robust front-end utveckling, då kan det här vara rollen för dig!
Exempel på arbetsuppgifter:
Designa och utveckla moderna, användarvänliga gränssnitt med Vue.js, AG-Grid och Quasar
Leda arbetet med UX-design i linje med verksamhetens behov
Samarbete i ett agilt, tvärfunktionellt team
Integrera front-end lösningar med .NET-applikationer och SQL Server
Säkerställa hög kodkvalitet genom kodgranskning, testning och best practice Profil
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av Front-end utveckling och UX-design
Har goda kunskaper i Vue.js, AG-Grid, Quasar och .Net-ramverket
Har erfarenhet av Azure DevOps (Pipelines, Git) och förståelse för OWASP-principer
Är noggrann, kommunikativ och van att samarbete med globala utvecklingsteam
Har ledaregenskaper och förmåga att stötta och vägleda offshore-team
Är flytande i svenska och engelska, både i tal och i skrift
Erfarenhet från Siemens eller Siemens Energy miljöer är meriterande
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvariga rekryterare Emelie Svedstam, emelie.svedstam@skill.se
eller 011-470 53 00. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Jobbnummer
9582957