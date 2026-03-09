Front Office/ Utbildningskoordinator
Safetygruppen & Navigationsgruppen Sverige AB / Backofficejobb / Stockholm Visa alla backofficejobb i Stockholm
2026-03-09
Safety & Navigationsgruppen - där förstklassig service möter arbetsglädje
Har du ett leende som smittar, gillar variation - och trivs bäst när du får ordning på saker omkring dig? Då kan du vara den vi letar efter till rollen som Front Office / Utbildningskoordinator på Safety & Navigationsgruppen i centrala Stockholm.
Om oss
Safety & Navigationsgruppen utbildar varje månad ca 250 personer inom navigation, sjösäkerhet, brand och sjukvård. Hos oss kommer du ingå i ett team med 12 heltidsanställda och ett 40-tal timanställda instruktörer. Vi är en arbetsplats som gillar initiativ och energi. Har du en idé på hur vi kan göra vardagen lite roligare - dela den! Vill du ordna en AW eller fixa något kul till nästa avslutning - kör! Vill du bidra med innehåll till våra sociala medier eller hitta nya sätt att visa vad vi gör - vi lyssnar. Hos oss uppskattas engagemang, glädje och personer som vågar ta egna initiativ.
Om rollen och dina uppgifter
Hos oss är ingen dag den andra lik. Ena stunden tar du emot kursdeltagare med ett varmt hej och nästa stund löser du en oväntad utmaning med ett lugnt leende. Du är navet i verksamheten - den som skapar energi, ordning och ett proffsigt första intryck för alla som kliver in genom dörren.
Som Front Office / Utbildningskoordinator ansvarar du för att allt flyter på i vårt utbildningscenter:
Ta emot kursdeltagare och besökare med ett varmt och professionellt bemötande
Hantera telefonsamtal, mejl och frågor med en lösningsorienterad och positiv inställning
Se till att lokalerna känns välkomnande och att fika, luncher och material är på plats
Hantera administration kopplad till våra utbildningar
Bidra till att dagen rullar smidigt - även när planerna ändras snabbt
Vem är du?
Vi söker dig som har rätt inställning - inte nödvändigtvis massa erfarenhet. Du är den som:
Har energi, både i mötet med kunder och bland kollegor
Sprider glädje och får andra att trivas
Kan vända en utmanande situation till något positivt för att ge kunden den bästa upplevelsen
Kan arbeta strukturerat och självständigt
Är noggrann och uppmärksam samt ser vad som behöver göras innan någon ber dig
Gillar när dagarna är dynamiska och planeringen förändras
Kort sagt: du är en person som vill göra skillnad och får andra att trivas.
Vi erbjuder
En varierad vardag där du får utvecklas, växa och ta ansvar
Ett engagerat team med stark sammanhållning
Bra förmåner inklusive ett generöst friskvårdsbidrag
En arbetsplats där du trivs och känner dig hemma - där energi, humor och att må bra är lika viktigt som struktur och ordning
Arbete under kontorstid på vardagar
Ansökan
Låter det här som din nästa utmaning?
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till info@sngruppen.se
och märk ansökan "Front Office". Urval sker löpande, så vänta inte för länge - vi ser fram emot att höra från dig. Vill du få din ansökan att sticka ut? Skicka med en kort hälsning i form av en video där du berättar om dig själv på max 30 sekunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: info@sngruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Front Office". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Safetygruppen & Navigationsgruppen Sverige AB
(org.nr 556796-5693), http://sngruppen.se
Södra Kajen 10 (visa karta
)
115 41 STOCKHOLM Jobbnummer
9786230