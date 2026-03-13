Front Office Manager
2026-03-13
Home Hotel är mer än bara ett namn - det är ett löfte. Vi är övertygade om att bra service startar med genuin omtanke, och vi ger allt vi kan för att skapa en plats där gäster känner sig välkomna och bekväma. Vi har över 50 hotell i Norden, och vi bjuder alltid våra gäster på middag, frukost och fika. Våra byggnader har ofta ett rikt och intressant arv, och vi är stolta över att inget av våra hotell är det andra likt.
Home Hotel är en del av Strawberry.
Home sweet home. Är du redo att flytta in?
Home Hotel är ett helt nytt koncept med en enkel men kraftfull vision: att skapa en plats som känns som hemma, även när du är borta. Vi erbjuder mer än bara en säng för natten - vi vill skapa en upplevelse som dröjer sig kvar långt efter att gästen har checkat ut. En plats som är så varm, välkomnande och bekväm att den känns som att kliva in i sitt eget vardagsrum. Då vår nuvarande Front Office Manager går vidare i livet söker vi en ny ledare till Home Hotel Kompaniet i Nyköping, som vill bli en del av vår familj. Vi söker dig som har flera års erfarenhet som ledare och även tidigare driftserfarenhet från receptionsarbete.
Home Hotel Kompaniet har 127 hotellrum, 3 konferenslokaler, restaurang/bar och en fin trädgård som lever upp på sommaren. Vi vill alltid framåt och frågan är om du vill bli en nyckelspelare i den fortsatta utvecklingen? Då är det dig vi söker!
Vad du kommer att göra:
Som Front Office Manager leder och motiverar du teamet i receptionen och skapar en positiv och samarbetsinriktad arbetsmiljö. Du ansvarar för att:
Säkerställa en smidig drift inom avdelningen och upprätthålla varumärkets standarder och servicelöften.
Aktivt delta i den dagliga driften tillsammans med dina kollegor på avdelningen och hantera flera uppgifter samtidigt i en hektisk miljö.
Personalansvar med huvudansvar för schemaläggning, rekrytering, onboarding av nya medarbetare samt daglig feedback och coaching för att utveckla och stötta medarbetarna i deras arbete.
Sköta ekonomihantering med huvudansvar för betalningsrutiner, utgående fakturor och betalningsuppföljning genom våra system.
Huvudansvara för koordinering och projektledning av alla grupp- och konferensbokningar.
Kunskap inom systemet Mews är meriterande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med start enligt överenskommelse. Arbetspassen är i grunden förlagda från måndag till fredag men vi förväntar oss att du anpassar dig till verksamhetens behov. Som Front Office Manager ingår du i hotellets ledningsgrupp och rapporterar direkt till hotelldirektör Åsa.
Här kommer du att lyckas om du är:
Som ledare inom Strawberry skapar du energiska team och en arbetsplats där människor trivs. Du bygger starka relationer genom samarbete och förtroende. Med företagets bästa i fokus fattar du beslut, sätter tydliga mål och tar ansvar för resultat. Du visar vägen med vision och syfte, samtidigt som du utvecklar och lyfter fram styrkor hos andra.
Varför välja Home Hotel & Strawberry?
Att jobba på Home Hotel Kompaniet är mer än bara ett jobb, vi erbjuder en plats där även du kan känna dig hemma. Hos oss får du:
En stödjande och välkomnande arbetsmiljö där ditt bidrag värdesätts
Möjligheter till utveckling och karriär inom Strawberrys dynamiska bolag
Personalrabatter och förmånliga priser för vänner och familj på våra 200+ hotell
Fyra fria hotellnätter per år
25 % rabatt på mat och dryck på våra restauranger och barer
Exklusiva erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mer
Friskvårdsbidrag
Om Strawberry
Strawberry är inte vilket företag som helst inom hotellbranschen - vi är rebellen med ett varmt hjärta. Strawberry är portalen till en värld av mer än 240 hotell, 120 restauranger och 20 spa-anläggningar, där vi skapar tusentals upplevelser varje dag. Vi bygger på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm. Med över 20 000 skickliga medarbetare från 166 olika länder är det våra människor som får oss att växa.
Redo att välkomna gäster hem?
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vår resa för att göra varje vistelse på Home Hotel Tapetfabriken oförglömlig. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ta kontakt med hotelldirektör Åsa Björkman på asa.bjorkman@strawberry.se
vid frågor eller funderingar (observera att vi inte tar emot ansökningar via mailen utan enbart via länk här). Vi ser fram emot din ansökan!
