Front Office Agent
Nordic Choice Commercial Services AB / Receptionistjobb / Linköping Visa alla receptionistjobb i Linköping
2026-01-21
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Choice Commercial Services AB i Linköping
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
, Örebro
eller i hela Sverige
Det finns en anledning till att det är just du som önskar bli en del av Strawberry. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 18.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan!
Quality HotelTM är en del av Strawberry.
Är du redo att skapa oförglömliga gästupplevelser?
På Quality HotelTM The Box är ingen dag den andra lik - tack och lov! I ena stunden checkar du in stamgästen på affärsresa, medan du nästa stund säger adjö till hockeylaget med guldmedaljen i resväskan. Eller kanske har du ordnat en överraskning till barnen som bor på hotellet för allra första gången?
Vi söker en Front Office-medarbetare som kan sprida glädje och se till att våra gäster känner sig välkomna! Som en del av vår Service Crew kommer du att möta våra gäster med ett varmt leende och hantera alla vanligt förekommande uppgifter i receptionen. Det är ett jobb som kräver både servicekänsla och effektivitet, men det är också ett jobb som ger dig möjlighet att göra skillnad för våra gäster. Tjänsten innebär varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Nyfiken på vad rollen innebär?
• Daglig Frontoffice uppgifter från check in till checka ut.
• Du hanterar allt från bokningar, betalningar och förfrågningar, allt för att äkra en smidig gästupplevelse.
• Bibehålla vårt gästlöfte genom att leverera en välkomnande atmosfär och pålitlig service.
Låter detta som du?
• Du älskar verkligen att träffa nya människor och skapa positiva upplevelser för gästerna.
• Du trivs i en snabb och dynamisk miljö och kan hantera nästan allt som dagen bjuder på.
• Du har en särskild talang för att hitta den bästa vägen framåt.
• Du är en lagspelare, och dina kollegor ser dig som tillgänglig och stöttande.
• Erfarenhet inom hotellbranschen, kundservice eller reception är ett plus.
Varför välja Quality HotelTM & Strawberry?
Vi erbjuder mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där du kan växa, både personligt och professionellt. På Quality HotelTM tror vi på generös gästfrihet, och det gäller även vår personal. Hos oss får du:
• En dynamisk och snabb arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
• Möjligheter till karriärutveckling och tillväxt inom Strawberry-gruppen.
• Personalrabatter och förmånliga friends & family-priser på våra 200+ hotell.
• Fyra gratis hotellnätter varje år.
• 25 % rabatt på mat och dryck på alla våra restauranger och barer.
• Fantastiska erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mycket mer.
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Förbered dig på att skapa oförglömliga ögonblick tillsammans med oss!
Ansök idag för att bli en del av vårt team och skapa oförglömliga gästupplevelser! Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75%.
För frågor, kontakta Receptionschef Pia Baard på mail pia.baard@strawberry.se
. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Quality Hotel The Box Jobbnummer
9695857