Frivårdsinspektörer till Frivården Örebro, inriktning program
Kriminalvården, Frivården Örebro
2025-10-03
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om frivården Örebros verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/orebro/#verksamhet
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter mod, engagemang och tydlighet. Som medarbetare hjälper du till att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut.
Som frivårdsinspektör med programinriktning tillhör du programteamet på Frivården Örebro/Karlstad. Din arbetsplats är på frivårdskontoret i Örebro som ligger centralt nära Resecentrum. Då kontoren till stor del samverkar med varandra behöver man vara flexibel då det förekommer tjänsteresor mellan våra verksamhetsområden.
Som Frivårdsinspektör med inriktning program ingår du i ett team som arbetar med klienter i frivård och anstalt. Som en viktig del av arbetet för att förebygga återfall i brott bedriver frivården Örebro en omfattande programverksamhet för klienter under övervakning.
Behandlingsprogrammen bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vi använder oss av program mot kriminalitet, våld, missbruk, sex- och relationsvåld. Uppdraget utförs av ett mycket engagerat programteam med särskild programledarkompetens och det är till denna grupp vi nu söker nya medarbetare. Det sammansatta programutbudet innebär att du parallellt kommer att leda flera olika program.
I tjänsten som Frivårdsinspektör med inriktning program ingår förutom att leda program också administrativa arbetsuppgifter. Du förväntas genomföra de programledarutbildningar som ingår i uppdraget. Några exempel på utbildningar är Predov, Concent, RVP, SEIF, Entré och OTO/Prism. Viktigt är att engagerat arbeta för ett gott samarbete såväl med andra programledare som med personal på anstalter och inom frivården. Inför att bedriva behandlingsprogram kommer du att utbildas internt och genomgå certifieringsprocesser för att kunna leda de behandlingsprogram som är aktuella. Kvalifikationer
Som frivårdsinspektör ska du kunna bedriva påverkans- och förändringsarbete i förhållande till det regelverk som styr verksamheten. I ditt yrkesutövande behöver du därför ha gott omdöme och integritet. Som frivårdsinspektör tar du egna initiativ och levererar goda resultat. Du har god samarbetsförmåga och kan hantera en periodvis hög arbetsbelastning. Du har en tydlig kommunikation och en god förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap efter mottagaren.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen (lägst kandidatnivå), företrädesvis beteendevetare, socionom eller inom samhällsvetenskap alternativt annan akademisk examen i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Aktuell och väl vitsordad arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• B- Körkort
Vi ser gärna att du har:
• Aktuell erfarenhet av klientnära behandlingsarbete
• Övriga utbildningar med behandlingsinriktning som Kriminalvården bedömer relevanta
• Erfarenhet av arbete med KBT-baserade insatser
• Klientnära kriminalvårdserfarenhet
• Erfarenhet av arbete med ärendehandläggning
• Relevanta språkkunskaper utöver svenska och engelska
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
