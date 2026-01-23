Frivårdsinspektör till Frivården Växjö
2026-01-23
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Frivården Växjös verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/vaxjo/#verksamhetPubliceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst.Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter.
Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, att motivera till deltagande i programverksamhet samt att medverka i frigivningsförberedelser för klienter intagna på anstalt. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra personutredningar samt avge yttrande till domstol och föreslå lämplig påföljd.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utefter mottagarens förutsättningar. I ditt yrkesutövande har du ett gott omdöme och integritet. Som frivårdsinspektör behöver du ha god samarbetsförmåga och kunna kommunicera på ett tydligt sätt. Som frivårdsinspektör ansvarar du över flera processer åt gången, vilket kräver att du trivs med att ha många bollar i luften och kan hålla en god struktur i ditt arbete. Du behöver också kunna ställa om snabbt och vara flexibel då arbetet kan innebära snabba omställningar. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har
* Akademisk examen (lägst kandidatnivå) företrädesvis beteendevetare, jurist, socionom eller inom samhällsvetenskapalternativt annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
* Goda kunskaper i att använda svenska språket i såväl tal som skrift.
* B Körkort
Det är meriterande om du har
* Väl vitsordad arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
* Relevanta språkkunskaper
* Erfarenhet av arbete med ärendehandläggning.
* Erfarenhet av utredningsarbete
* Erfarenhet av socialt behandlingsarbete
* Erfarenhet av arbete med verkställighetsplanering
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
