Fritidspedagog/lärare till Tallbackaskolans fritidshem

Verksamhetsbeskrivning
Tallbackaskolan är en skola med ca 330 barn i åldern 6-13 år som ligger på Mellanområdet, mitt emellan Malmberget och Gällivare. Atmosfären präglas av öppenhet och nyfikenhet inför nya sätt att arbeta. Vi lägger stor vikt på pedagogiska samtal och kollegialt lärande, vilket är drivkraften i vårt utvecklingsarbete. Specialpedagoger, kurator och skolsköterska finns på vår skola och vi samarbetar för elevernas bästa i ett elevhälsoteam. Som ny lärare hos oss kommer du att få handledning av erfar
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta inom Gällivare kommuns för- och grundskolor: https://gallivare.se/lararjobb
Arbete som fritidspedagog/lärare i Tallbackaskolans fritidshem.Kvalifikationer
Är du en utbildad fritidspedagog, lärare i fritidshem eller förskollärare som brinner för att skapa trygghet och lärandeglädje? Då är du precis den vi söker! Vi letar efter engagerade kollegor som vill vara med och forma framtidens skola tillsammans med oss. Som en viktig del av vårt team bidrar du både i undervisningen och i det pedagogiska arbetet på fritidshemmet.Du ska vara ansvarskännande, tydlig och driven, samt ha lätt att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Engagemang, lösningsfokus, nytänkande, intresse av och förmåga att samarbeta är kvaliteter som skolan värdesätter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Utdrag ur polisens belastningsregister är ett krav.Övrig information
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret/ GRatis bad
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Utvecklingsmöjligheter: Få stöd av erfarna mentorer och tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling. Möjlighet till utbildning i kombination med arbete.
Nära naturen: Kombinera din karriär med fantastiska friluftslivsmöjligheter i vackra Gällivare.
Innovativa arbetssätt: Vi satsar på modern pedagogik, samarbete och hållbar utveckling.Anställningstyp/arbetstider
100% Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.
Lön
Månadslön. Vi tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde/Ansökan
Tillträde: 2025-09-08 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdagen: 2025-09-07
Upplysningar
Maria Isaksson, Rektor tel: 0970-81 85 58, Mejl: maria.isaksson@gallivare.se
Maria Ryngmark, Biträdande rektor tel: 0970-81 83 45 mejl: maria.ryngmark@gallivare.se
