Fritidspedagog/Fritidsledare
Åre Kommun, Grundskola / Pedagogjobb / Åre Visa alla pedagogjobb i Åre
2026-02-20
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åre Kommun, Grundskola i Åre
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Åre skola är en F-3 med ca 140 elever. Skolan ligger mitt i den expansiva turistregionen Åre/Duved i västra Jämtland och det faller sig därför naturligt att skolan har en profil med mycket rörelse, utevistelse och den pedagogiska grundsynen har ett Growth mindset. Skogspartier, strövområden, skidbackar och skidspår ligger på nära avstånd från skolan.
I Åre fritidsverksamhet är drygt 60 barn inskrivna. Vi har två avdelningar i dagsläget, Förskoleklassen och Ettans fritids (Barnen i Åk 2-3 går på ett kooperativt fritids). Vi jobbar utifrån läroplanen för fritidshemmet och tillsammans med vår beprövade erfarenhet ger vi eleverna en riktigt bra verksamhet där de verkligen kan utvecklas och må bra.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Vi söker en entusiastisk pedagog till fritidshemmet i Åre skola. Två kollegor som jobbat hos oss i många år har valt att söka sig vidare i livet. Vi söker därför efter två nya kollegor till fritidshemmet i respektive arbetslag.
Du kommer att arbeta i ett arbetslag med den gemensamma uppgiften att skapa en trygg och bra verksamhet i nära samarbete med skolans övriga pedagoger. Vi har ett väldigt omtyckt och bra fritidshem på Åre skola. Skola och fritidshem prioriteras lika högt och alla är ansvariga för sin del i elevens hela dag. Från den första bussvärdskontakten på morgonen, till rastvärden, den som städar, den som lagar mat, läraren i klassrummet, hela vägen till sista timmen på fritids. Vi har alla viktiga delar i elevens dag.
Du kommer tillsammans med dina kollegor att ansvara för verksamheten på fritids åk F-1. Vi är i dagsläget, inklusive dig, sex stycken som jobbar tillsammans. Du finns även med under skoltid delar av dagen och samarbetar med en klasslärare. Exakta arbetsuppgifterna kan skifta från år till år beroende på storlek på klasser, behov hos elever, osv. Du är anställd på skolan och arbetsleds av rektor utifrån de uppgifter som anses viktigast utifrån skolans behov.Kvalifikationer
* Vi ser gärna att du:- arbetat på (vår) skola innan
* Har arbetat med elever/barn tidigare
* Du är van att leda en barngrupp
* Erfarenhet och har jobbat med NPF elever tidigare
Du trivs och tycker om att jobba tillsammans i ett arbetslag, tycker om att arbeta med barn.
Vi kommer att välja kollegor efter vitsord, personligt omdöme och referenser.
ÖVRIGT
Anställningen är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. utdrag ur belastningsregistret ska inlämnas innan tjänsten kan tillträdas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306726". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åre kommun
(org.nr 212000-2494), https://are.se/forskola-och-skola/grundskola/grundskolor-i-are-kommun/are-skola Arbetsplats
Åre Kommun, Grundskola Kontakt
Rektor
Kim Sommarin kim.sommarin@are.se 0702618804 Jobbnummer
9753364