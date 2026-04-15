Fritidspedagog
Om arbetsplatsen:
Kastanjeskolan är en liten en-parallellig F-9 skola belägen vid Sofielund. Vi är en ideell förening och drivs som ett föräldrakooperativ, vilket innebär korta beslutsvägar, ett stort engagemang från både personal och föräldrar samt en trygg miljö där alla barn blir sedda.
På Kastanjeskolan är gemenskap och värme grundstenarna i vår vardag. Vi söker nu en trygg och erfaren fritidsledare som vill arbeta med våra barn i årskurserna F-6.
Om tjänsten:
Tjänsten är 50% initialt, men för rätt person finns det goda möjligheter till utökad tjänstgöringsgrad framöver. Arbetstiderna innefattar eftermiddagar från kl. 13-17.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som:
Är utbildad fritidsledare eller har annan pedagogisk utbildning som vi bedömer som likvärdig.
Har gedigen erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.
Är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att inspirera och engagera barngrupper.
Är flexibel, lösningsorienterad, trygg i ditt ledarskap och kan hantera olika sociala situationer med lugn och fingertoppskänsla.
Det är meriterande om du har ett särskilt intresse (t.ex idrott, skapande eller natur) som du vill föra in i verksamheten.
Vi erbjuder:
En arbetsplats med hög trivsel och en unik gemenskap. Här får du stor frihet att utforma aktiviteter och vara med och påverka fritidshemmets utveckling.
Anställningsvillkor
Omfattning: Deltid, 50%
Varaktighet: Tillsvidare (vi tillämpar provanställning på 6 mån)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Möjlighet för mer: För rätt person finns goda möjligheter till utökad tjänstgöringsgrad framöver.
Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Registerutdrag från polismyndigheten ska uppvisas vid eventuell anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fören Kastanjeskolan
Palmgatan 19 B (visa karta
)
214 34 214 34 MALMÖ Arbetsplats
Föreningen Kastanjeskolan, Kontakt
Rektor
Andigone Nunez andigone.nunez@kastanjeskolan.nu 040-840 98 Jobbnummer
9856104