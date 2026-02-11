Fritidspedagog
Västerviks kommun / Pedagogjobb / Västervik Visa alla pedagogjobb i Västervik
2026-02-11
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerviks kommun i Västervik
Breviksskolan
Vi söker nu en fritidspedagog alternativ lärare i fritidshem till Breviksskolan.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
På Breviksskolans fritidshem/skola bygger vi vårt arbete utifrån goda relationer såväl med elever och föräldrar som med kollegor. Som pedagog i fritidshem är du med och driver det pedagogiska arbetet framåt tillsammans i ett arbetslag. Du bidrar med ett eget utvecklingsdriv där du planerar och genomför aktiviteter med ett stort engagemang samtidigt som du deltar i att utveckla verksamhetens arbete tillsammans med övriga i arbetslaget. Vi arbetar hela tiden med att utveckla vårt fritidshem i syfte att skapa en lärorik och lustfylld miljö utifrån de styrdokument som gäller för fritidshem.
Du samverkar även med lärare och övrig skolpersonal utifrån de behov som uppstår och den kompetens som behövs under skoltiden. Vi tror mycket på att nyttja det kollegiala lärandets kraft för att lära tillsammans.
Din kompetens
Du är legitimerad fritidspedagog/lärare i fritidshem eller har annan pedagogisk utbildning/kompetens som arbetsgivaren anser som likvärdig.
Du ska vara tydlig i din yrkesroll och vilja bidra med din kompetens för elevers, föräldrars och kollegors bästa. Det är också viktigt att du är trygg i din roll som pedagog samt har en vilja att bidra till en god arbetsmiljö tillsammans med övriga kollegor. Vi ser också att du är kommunikativ, lösningsfokuserad och har ett professionellt bemötande gentemot din omgivning.Övrig information
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik. Besök även den här länken för mer information: https://www.vastervik.com/flytta-till-vastervik/hittahem/
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
(http://www.vastervik.se/jobba-hos-oss)
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF 17-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
)
593 80 VÄSTERVIK Kontakt
Sveriges Lärare vastervik@sverigeslarare.se 010-355 40 96 Jobbnummer
9737551