Fritidsledare vikariat
2025-11-12
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Enheten Ung Utveckling har sin utgångspunkt i relationsbaserat främjande arbete och är en del i uppdraget att utveckla den sociala hållbarheten.
Vår målgrupp är åldern 10 - 18 år. Arbetet ställer mycket höga krav på självledarskap, initiativ- och samarbetsförmåga.Dina arbetsuppgifter
I rollen planerar, genomför och utvärderar du den öppna fritidsverksamheten, där verksamhetsidén ligger som grund och utgångspunkt för uppdraget. Arbetet ställer krav på kreativitet och initiativförmåga, samt en mycket god fysisk förmåga.
Vid Ung Utveckling finns den öppna fritidsverksamheten Ung Mötesplats med uppdrag att främja goda livsvillkor, erbjuda sammanhang och en meningsfull fritid för våra besökare. Vi ska skapa förutsättningar när det gäller att känna inflytande över sitt eget liv, uppleva sammanhang, samhällsansvar och delaktighet i det demokratiska samhället. Vi samverkar med vårdnadshavare, socialtjänst, polis och övriga myndigheter.
Några av arbetsuppgifterna innefattar:
Arbete vid den öppna fritidsverksamheten Ung Mötesplats. Uppsökande aktiviteter, relationsskapande och gränssättande arbete i de offentliga miljöer där barn och ungdomar vistas. Leda grupper och fysiska aktiviteter i det dagliga arbetet med aktivt deltagande i fysiska aktiviteter vid hallar och på vallar samt utflykter och exkursioner, ibland med övernattning. Du planerar och leder arbetet med aktiviteter för en ökad psykisk och fysisk hälsa. Samverkan och dialog med kommunala verksamheter, myndigheter och vårdnadshavare är vanligt förekommande. Arbete med våra sociala media.
Vem är du?
För oss är det viktigt att du är en tydlig ledare som kan situationsanpassa ditt ledarskap. Du har fyllt 20 år och har ett starkt intresse för och erfarenhet av arbete med barn och unga mellan 10-18 år i en mångkulturell verksamhet. Du har en god pedagogisk förmåga som gör att du i lärande syfte delar med dig av dina kunskaper och intressen. Du har en grundmurad positiv inställning och ett starkt lösningsfokus.
Dina personliga egenskaper och intresseområden har stor betydelse för att lyckas i rollen.
Du trivs med att arbeta med inkludering och delaktighet för att kunna skapa demokratiska och hållbara strukturer.
Du förstår hur du ska arbeta för att ge stöd att stärka ungas inflytande, egenmakt och inkludering, sociala nätverk, stimulera till möten, nya sammanhang, egen organisering och gruppbildningar. Du stöttar för att förverkliga idéer samt skapa forum för lärande och utveckling av intressen.
Du har mycket goda kunskaper om och en fördjupad förståelse för det svenska samhället, du har ett högt rättspatos och ett intresse för att arbeta kreativt utvecklande med dialog, normer, beteendeförändring och värdegrunds- och demokratifrågor.
Du har en god självuppfattning och mycket energi för fysiska aktiviteter. En trygg, positiv, modig och emotionellt varm person i kombination med tydlighet när det krävs samt att du har en god kännedom och kunskap om metoder för att arbeta med att främja den psykiska hälsan hos unga.
För att lyckas i rollen krävs att du har ett naturligt relationsskapande, förtroendeingivande och kommunikativt gränssättande förhållningssätt i ditt möte med barn och unga. Du är en person som ser och kan formulera både krav, möjligheter och lösningar även i utmanande situationer. Du är kreativ och kan engagera och inspirera andra, med ett starkt intresse för fysiska aktiviteter och rörelse då det är en stor och viktig del av arbetet. Du arbetar och leder andra med tillit, trygghet och lugn.
Att du kan uttrycka dig mycket väl på svenska i tal och skrift ser vi som en förutsättning. Kvalifikationer
- Fritidsledarutbildning eller vad arbetsgivaren bedömer som motsvarande eftergymnasial utbildning
- Dokumenterad erfarenhet av arbete med unga är ett krav
- Erfarenhet från föreningslivet är meriterande
- Kunskaper inom arbete med psykisk hälsa är meriterande
- B-körkort är ett krav
- Simkunnighet är ett kravAnställningsvillkor
Vikariat med start snarast eller enligt överenskommelse, till och med 2026-08-31 med chans till förlängning.
Tjänsten innefattar kvälls- och helgtjänstgöring.
