Fritidsledare TV 100%, Gärdesskolan
Eda kommun , Bildning / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Eda Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Eda
2025-10-20
, Årjäng
, Arvika
, Bengtsfors
, Grums
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eda kommun , Bildning i Eda
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare. Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Fritidsledare till ny fritidsklubb Var med och skapa en trygg och meningsfull plats för barn i mellanåldern
Vill du vara med och starta upp en ny fritidsklubb i Eda kommun för barn i åldrarna 10 - 12 år? Brinner du för att ge barn i mellanåldern en trygg, inspirerande och meningsfull fritid? Nu söker vi dig som vill bidra till att bygga upp en verksamhet där barn får utforska sina intressen, växa i självständighet och ha roligt tillsammans med andra.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder schemalagd planeringstid, enskild och för arbetslaget, en ledningsorganisation som möjliggör ett nära ledarskap, god arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner, kollegialt lärande med andra förskollärare, pedagogiska utvecklingsdagar, specialpedagogisk- och professionshandledning, pedagogiska måltider, friskvårdsbidrag och arbetskläder för utevistelse, ett års introduktion för nya lärare i fritidshemmet etc.
Uppdrag
Fritidsklubben är en öppen fritidsverksamhet som riktar sig till barn i årskurs 46. Här är barnets bästa alltid utgångspunkten, precis som i all annan verksamhet som rör barn enligt skollagen. Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler och utgå från barnens egna behov, intressen och livssituation. Den ska ge utrymme för både gemenskap och självständighet, med ett fokus på barns rätt till delaktighet och inflytande.
Till skillnad från fritidshemmet omfattas inte fritidsklubben av skolväsendets läroplan, men den bör ändå inspireras av skolans värdegrund och pedagogiska mål. Det handlar om att möta äldre barns behov på ett sätt som förenar frihet med trygghet. Verksamheten sker i friare former än i fritidshemmet, men med fortsatt ansvar för att erbjuda en utvecklande och säker miljö.Dina arbetsuppgifter
Som fritidsledare i fritidsklubben arbetar du med att planera, genomföra och utveckla en öppen fritidsverksamhet för barn i mellanåldern. Det innebär att skapa aktiviteter utifrån deras behov och önskemål inom områden som fysisk aktivitet, skapande, kultur, teknik, spel, social gemenskap och återhämtning.
Du samverkar med skola, vårdnadshavare, föreningsliv och andra verksamheter för att bygga en helhet kring barnens fritid. Du ansvarar för att barnen bemöts med respekt, får möjlighet till inflytande, och att verksamheten håller god kvalitet. Tillsammans med övrig personal är du med och formar en verksamhet från grunden med barnens bästa i fokus.Kvalifikationer
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har utbildning eller erfarenhet som gör att du kan möta barns behov i en öppen och pedagogiskt präglad fritidsverksamhet. Det kan vara en utbildning som fritidsledare, lärare i fritidshem eller annan relevant högskole- eller yrkesutbildning. Har du erfarenhet av att arbeta med barn i mellanåldern, gärna inom kommunal eller ideell verksamhet, är det meriterande. Du har god förståelse för barns olika förutsättningar, och kunna skapa en miljö där de känner sig trygga, sedda och delaktiga.
Kompetensprofil
Som person är du ansvarstagande, initiativrik och lyhörd. Du har förmåga att skapa goda relationer med barn och vårdnadshavare, och du trivs med att samarbeta i team. Du är van att arbeta självständigt och strukturerat, och har ett förhållningssätt som präglas av respekt, tydlighet och engagemang.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmågan att bygga upp en verksamhet där barnen får växa i trygghet, gemenskap och självständighet.
ÖVRIGT
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats.
Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285080". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eda kommun
(org.nr 212000-1769) Arbetsplats
Eda kommun , Bildning Kontakt
Rektor Gärdesskolan
Thea Kristiansson thea.kristiansson@eda.se 070-002 67 90 Jobbnummer
9565148