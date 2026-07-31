Fritidsledare, timvikarie
Enköpings kommun Upplevelseförvaltningen / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Enköping Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Enköping
2026-07-31
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Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
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Upplevelseförvaltningen ansvarar för kultur-, idrott och fritidsfrågor i Enköping och har cirka 130 medarbetare med stor kompetens inom två verksamhetsområden och ett ledningsteam. Vi är i ett expansivt skede med bland annat renovering och utveckling av kulturhus Joar och ny fritidsgård med idrottshall på Lillsidan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Vår verksamhet riktar sig till barn och unga från årskurs 3 till och med 17 år. Arbetet innebär att du som fritidsledare skapar bra och meningsfull verksamhet tillsammans med barnen och ungdomarna samt övrig personal. Som fritidsledare är du en förebild och ska föregå med gott exempel. Du får gärna vara personlig, men inte privat, i kontakten med våra besökare. Förhållningssättet är inkluderande. Vi arbetar hälsofrämjande och har nolltolerans mot droger, tobak och dopning.
Alla människor är olika och har olika förutsättningar. Alla är välkomna precis som de är! Verksamheten är politiskt och religiöst neutral.Kvalifikationer
Du är utbildad fritidsledare eller vad arbetsgivaren bedömer motsvarande.
Du har erfarenhet av att arbeta med barn och unga.
Du har ett eget driv och engagemang.
Du har god samarbetsförmåga, men kan även arbeta självständigt.
Du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Det är även meriterande att ha körkort.
Vi är en relativt liten enhet med många olika arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att du är en i teamet, har förmåga att skapa goda relationer till de som besöker verksamheten, samarbetspartners och kollegor. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 , upphör: 2027-08-31 .
Varmt välkommen med din ansökan! I vissa rekryteringar arbetar vi med löpande urval och du kan därför komma att höra ifrån oss innan angiven sista ansökningsdag.
Det är viktigt att besökare och deltagare kan känna trygghet i de verksamheter, lokaler och anläggningar som Upplevelseförvaltningen ansvarar för. Därför behöver du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än sex månader.
Här beställer du ditt utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida. För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328908". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
Box 909 (visa karta
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745 25 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enköpings kommun Upplevelseförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef kultur
Anna Habbe +46171625518 Jobbnummer
10016837