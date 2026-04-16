Fritidsledare / fritidspedagog
Vi rekryterar nu fritidsledare/fritidspedagoger som tillsammans med en erfaren JENSEN-rektor ska starta upp det som ska bli Sigtunas bästa grundskola (åk. F-9). Vid uppstarten kommer skolan att bestå av cirka 300 elever med årskurserna F-7.
Skolans mål är:
Vi ska vara kommunens bästa skola.
Högsta kvalitet i undervisningen.
Alla elever ska lyckas och nå sin fulla potential.
Trygghet och studiero i varje klassrum.
Professionellt och engagerat ledarskap och personal.
Ständig utveckling genom mod, innovation och fokus på resultat.
Skolan ska vara förstahandsvalet för både elever och medarbetare.
JENSEN education är ett utbildningsföretag med verksamheter inom flera olika utbildningsområden. Våra grundskolor uppnår toppresultat både nationellt och lokalt på många viktiga områden. Sammantaget har våra skolor bättre studiero än vad någon annan skolhuvudman kan uppvisa. Detta enligt Skolinspektionens nationella enkäter för elever, lärare och vårdnadshavare. Flera av våra skolor har dessutom bland de högsta elevresultaten på sin ort.
JENSEN grundskola Steninge vänder sig nu till ambitiösa personer som siktar högt och som trivs tillsammans med likasinnade. Utöver vår förmåga att locka ambitiösa lärare, är en god implementering av vårt gemensamma koncept en oerhört viktig framgångsfaktor.
På JENSEN grundskola vågar vi utlova både god studiero på samtliga lektioner och en trygg skolatmosfär.
JENSENs fritidsverksamhet är av hög kvalitet med fokus på att stimulera barnen både intellektuellt och kreativt. Vi arbetar utifrån Lgr-22 och skapar trygghet och trivsel för våra elever. Du kommer att vara delansvarig för verksamheten och utvecklingen av Fritidshemmet. En helhetssyn på barnet och elevens hela dag kopplat till läroplanens mål är av högsta prioritet. Du kommer att befinna dig i en dynamisk arbetsmiljö där vi arbetar i team.
Vem vi söker
Vi söker dig som har utbildning som fritidspedagog/fritidsledare. Som person har du, precis som vi, ett stort engagemang för att utvecklas. Du skapar inspirerande undervisning och trygghet i dina grupper. Du är strukturerad, drivande och en tydlig ledare. I våra rekryteringar läggs stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Anställningsform
Tjänsterna är på både heltid eller deltid med tillträde i juli 2026 eller enligt överenskommelse. För den här tjänsten tillämpar vi sex månaders provanställning.
Din ansökan
Vi tar endast emot ansökningar via webben. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vår hemsida under "Jobba med oss".
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Det ger oss en objektiv bild av din potential och dig en snabb feedback.
Inom grundskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på polisens hemsida. Beställ i god tid - det tar minst 14 dagar att få utdraget.
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsterna, vänligen kontakta rektor Leon Giang på mailto:leon.giang@jenseneducation.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Klicka https://www.jensengrundskola.se/steninge
för att läsa mer om JENSEN grundskola Steninge. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122564".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education AB
(org.nr 556532-7201), https://www.jenseneducation.se/
Gyllenstiernas Allé
195 59 MÄRSTA
Jensen Education
Rektor
Leon Giang leon.giang@jenseneducation.se
9857879