Fritidsledare
Hörby kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Hörby Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Hörby
2026-03-30
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hörby kommun i Hörby
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
Som fritidsledare på Aktivitetshuset blir du en kreativ kraft i en verksamhet som är fylld av energi, glädje och möjligheter. Du får leda och skapa aktiviteter för barn i årskurs 46, ungdomar i årskurs 717, seniorer och personer inom LSS, alltid med utrymme för lekfullhet, delaktighet och egna initiativ.
Här växlar du mellan att arrangera pyssel, tävlingar och spontana äventyr, till att bygga relationer, inspirera grupper och göra Aktivitetshuset till en trygg, välkomnande och sprudlande mötesplats. Lovaktiviteter som LAN, utflykter och temadagar ger extra flyt åt året och gör arbetet både varierat och roligt.
Eftersom huset lever som mest på eftermiddagar, kvällar och ibland helger är kvälls- och helgtjänstgöring en naturlig del av rollen och ger dig chansen att vara där när magin händer.
Som fritidsledare här blir du någon som sprider energi, skapar gemenskap och gör varje dag lite mer fantastisk för de människor du möterKvalifikationer
* Fritidsledarutbildning, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Goda kunskaper i att leda grupper i olika åldrar.
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
* B-körkort är meriterande men inte ett krav.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "52/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hörby kommun
(org.nr 212000-1108) Arbetsplats
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Kontakt
Enhetschef
Martin Nilsson martin.nilsson@horby.se 0415378198 Jobbnummer
9825849