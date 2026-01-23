Fritidsledare
2026-01-23
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill göra skillnad i ungdomars vardag! Som fritidsledare hos oss får du möjligheten att både arbeta med kreativa och meningsfulla aktiviteter samt delta i vår fältgrupp för förebyggande insatser och uppsökande verksamhet.Dina arbetsuppgifter
* Planera, leda och utveckla fritidsverksamhet för ungdomar i ålder mellan 13 och 19 år.
* Delta i uppsökandegruppens arbete med uppsökande verksamhet och socialt stöd i skolor och närområdet.
* Stödja ungdomar i deras personliga utveckling och sociala aktiviteter.
* Samverka med skolor, föräldrar, föreningar och andra aktörer för att skapa trygga miljöer för unga.
* Dokumentera insatser och rapportera resultat till ansvarig chef.Kvalifikationer
Utbildning inom fritids pedagogik, socialt arbete eller vad vi bedömer som motsvarande erfarenhet.
Vi vill att du:
* Erfarenhet av arbete med ungdomar och/eller fältverksamhet.
* God förmåga att skapa relationer och bygga förtroende med ungdomar och kan visa någon dokumentation för det.
* Kan jobba självständigt och i grupp.
* Flexibel och trygg i rollen både i verksamheten och i uppsökande situation.
* Har god samarbetsförmåga.
* Har god kommunikativ förmåga både i tal och skrift.
* Van att följa mål och genomföra utvärderingar och kan visa dokumentation för det.
* Körkort och vana vid att arbeta mobilt är meriterande.
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Använd länken i annonsen för att söka tjänsten.
Vi kommer ta in belastningsregister från dig om du är aktuell för tjänsten.
Schema gäller dagtid, kväll och helg.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299901". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta kommun
(org.nr 212000-3013) Arbetsplats
Knivsta kommun, Fritid-och kulturkontoret Kontakt
Verksamhetschef ungdomsverksamheten
Kay Schoutrop kay.schoutrop@knivsta.se 018-347060 Jobbnummer
