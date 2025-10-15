Fritidsledare
2025-10-15
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad i ungas liv? Bli vår nya fritidsledare!
Vi söker två fritidsledare på 100%, tillsvidare, för tjänstgöring på skolgårdar och fritidsgårdar i Tingsryds kommun med start den 1 december 2025. I tjänsten ingår arbete både dag- och kvällstid.
Vi söker dig som brinner för att skapa meningsfulla fritidsmiljöer där barn och unga får växa, utvecklas och känna sig trygga.
Som fritidsledare hos oss är du en nyckelperson i att bygga relationer, skapa aktiviteter och vara en positiv förebild för unga. Vi erbjuder aktiviteter på skolgårdar runtom i kommunen samt fritidsgårds-, ungdomsgårdsverksamhet i Tingsryd tätort.
Du skapar och leder aktiviteter som engagerar och inspirerar unga.
Du är en trygg vuxen, ett samtalsstöd och en relationsbyggare i både vardag och utmaning.
Du arbetar nära skolpersonal, vårdnadshavare och andra aktörer i samhället.
Du bidrar till ett inkluderande och jämlikt klimat bland våra unga.
Vill du bli en av oss?
Ansök redan nu, rekrytering sker löpande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad fritidsledare.
Du är kreativ, lyhörd och har lätt för att skapa kontakt med unga.
Du har ett stort hjärta för ungdomars välmående och utveckling.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Är du student och nära din examen kan du också vara av intresse.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort och tillgång till egen bil krävs.
ÖVRIGT
Tingsryds kommun arbetar aktivt för en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i verksamheten. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss och därför har vi rökfri arbetstid på alla våra arbetsplatser.
Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad vid Tingsryds kommun. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd före tillsättning.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
