Fritidslärare till Sätra skola F-6
Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen / Pedagogjobb / Sandviken Visa alla pedagogjobb i Sandviken
2026-03-12
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen i Sandviken
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Sandvikens kommuns förskolor och skolor styrs av både nationella och kommunala mål. Varje enhet följer upp och utvärderar sin verksamhet, gör en resultatanalys och formulerar utvecklingsåtgärder. Det är av yttersta vikt att var och en i organisationen ser och tar sitt ansvar för det gemensamma uppdraget att åstadkomma ett utbildningssystem av god kvalitet, där barn och elever, oavsett bakgrund, kan utvecklas så långt som möjligt. Under rubriken Utbildning& förskola, www.sandviken.se
finns ytterligare information om förskolan och skolan.
Sätra skola F-6 är en mindre skolenhet med cirka 200 elever i stadsdelen Stensätra. Skolan ligger i utkanten av staden och har skogen och sjön i direkt anslutning som vi använder aktivt i vår undervisning. Vi har också nära till den fina idrottsplatsen Skogsvallen. Vi är en aktiv skola som gör arbetet tillsammans. Att samarbeta och se möjligheter är viktigt för oss. Vi har eleverna i centrum på vår skola i allt vi gör. Våra ledord är trygghet, gemenskap och lärande.
Vi söker nu en lärare fritidshem till höstterminen 2026. Antalet tjänster kan komma att ändras utifrån de organisatoriska förutsättningarna vid terminsstart.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Som fritidslärare ansvarar du för verksamheten i fritidshemmet, inklusive planering och genomförande av undervisning. Tjänsten omfattar även arbete i klass under skoldagen utifrån behov och din ämneskompetens. Du ingår i ett arbetslag tillsammans med lärare och förskollärare. Dina arbetsuppgifter innebär att tillsammans med övriga pedagoger och lärare på skolan planera, genomföra, utvärdera arbetet och undervisningen enligt skolans styrdokument. Ditt uppdrag är att stödja, hjälpa och undervisa elever i skolan och fritidshemmet. Du planerar och genomför rastaktiviteter tillsammans med dina kollegor. Du undervisar i det vi kallar för uteverksamhet som är undervisning utomhus alla årstider i flera ämnen som bedrivs av lärare fritidshem under skoltid. Du arbetar genom att stimulera alla elevers utveckling och lärande, tar tillvara elevernas lust och nyfikenhet samt verkar för en trygg och tillgänglig lärmiljö för alla elever. I ditt ansvar ligger att skapa goda relationer till alla elever, föräldrar och kollegor. Du är en förebild för alla elever på skolan. Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö.
Du bidrar genom att:
* Planera och leda aktiviteter som främjar elevernas lärande och sociala utveckling
* Skapa en trygg och inkluderande miljö i fritidshemmet
* Samarbeta nära med kollegor för att nå gemensamma mål
* Delta i skolans utvecklingsarbete
Vi gör varandra bättre genom att:
* Dela kunskap och erfarenheter i arbetslaget
* Stötta varandra i förändringsprocesser
* Ha ett öppet och respektfullt samarbeteKvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du trivas med en varierad arbetsdag där du växlar mellan undervisning och fritidsverksamhet. Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra din roll och ser möjligheterna i förändringar. Du samarbetar bra med andra människor. Samarbete är centralt, liksom förmågan att kommunicera på ett lyhört sätt och skapa goda relationer. Med pedagogisk insikt anpassar du undervisningen efter olika behov och arbetar strukturerat för att skapa trygghet och kontinuitet i vardagen. Du har förmåga att sätta dig in i andras perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap, människors olika förutsättningar och kan anpassa ditt arbete efter det. Du har eleven i centrum.
För uppdraget krävs:
* Fritidslärarexamen med lärarlegitimation
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
* God kännedom om grundskolans styrdokument
Meriterande är erfarenhet av digitala verktyg och god IT-kompetens. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom fritidshem.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Arbetsplats
Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor Sätra skola
Erik Hedenström erik.hedenstrom@edu.sandviken.se 026-24 11 62 Jobbnummer
9792079