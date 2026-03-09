Fritidslärare till Jernvallsskolan F-6
2026-03-09
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Sandvikens kommuns förskolor och skolor styrs av både nationella och kommunala mål. Varje enhet följer upp och utvärderar sin verksamhet, gör en resultatanalys och formulerar utvecklingsåtgärder. Det är av yttersta vikt att var och en i organisationen ser och tar sitt ansvar för det gemensamma uppdraget att åstadkomma ett utbildningssystem av god kvalitet, där barn och elever, oavsett bakgrund, kan utvecklas så långt som möjligt. Under rubriken Utbildning& förskola, www.sandviken.se
finns ytterligare information om förskolan och skolan.
Jernvallsskolan F-6 ligger i södra Sandviken, granne med Arena Jernvallen och Göransson Arena där skolan har sin idrottsverksamhet. Skolan ligger nära Storsjön och använder sig av den närheten i undervisningen.
Inför HT26 söker vi nu:
2 fritidslärare till F-3
1 fritidslärare till 4-6
Antal tjänster kan förändras utifrån organisatoriska förutsättningar vid terminsstart.
Som fritidslärare ansvarar du för verksamheten i fritidshemmet, inklusive planering och genomförande av undervisning. Tjänsten omfattar även arbete i klass under skoldagen utifrån behov och din ämneskompetens. Du ingår i ett arbetslag tillsammans med lärare och förskollärare.
Du bidrar genom att:
* Planera och leda aktiviteter som främjar elevernas lärande och sociala utveckling
* Skapa en trygg och inkluderande miljö i fritidshemmet
* Samarbeta nära med kollegor för att nå gemensamma mål
* Delta i skolans utvecklingsarbete
Vi gör varandra bättre genom att:
* Dela kunskap och erfarenheter i arbetslaget
* Stötta varandra i förändringsprocesser
* Ha ett öppet och respektfullt samarbeteKvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du trivas med en varierad arbetsdag där du växlar mellan undervisning och fritidsverksamhet. Det kräver att du är trygg och stabil även när tempot är högt och att du behåller fokus på det som är viktigt. Samarbete är centralt, liksom förmågan att kommunicera på ett lyhört sätt och skapa goda relationer. Med pedagogisk insikt anpassar du undervisningen efter olika behov och arbetar strukturerat för att skapa trygghet och kontinuitet i vardagen.
För uppdraget krävs:
* Fritidslärarexamen med lärarlegitimation
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
* God kännedom om grundskolans styrdokument
Meriterande är erfarenhet av digitala verktyg och god IT-kompetens.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
