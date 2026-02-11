Frisör sökes helgjobb (fresön), deltid

Saga Entreprenör AB / Hälsojobb / Stockholm
2026-02-11


Visa alla hälsojobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Saga Entreprenör AB i Stockholm

Vi söker nu en utbildad frisör som vill arbeta deltid, med fokus på fredagar, lördagar och söndagar.
Du kommer att arbeta i en etablerad salong med återkommande kunder och högt tempo under helgerna. Tjänsten passar dig som vill kombinera arbete med studier, annat jobb eller familjeliv.

Publiceringsdatum
2026-02-11

Dina arbetsuppgifter
Klippning, färg och enklare behandlingar

Kundservice och rådgivning

Bidra till en trevlig och professionell salongsmiljö

Vi söker dig som:
Är utbildad frisör (gesällbrev är meriterande)

Har viss erfarenhet av yrket

Är trygg i kundkontakt

Är ansvarstagande, flexibel och självgående

Kan arbeta främst helger (fre-sön)

Vi erbjuder:
Deltidsanställning

Arbete i en välrenommerad salong

Trevliga kollegor och god arbetsmiljö

Möjlighet till fler timmar på sikt för rätt person

Arbetsort: [stad/område]
Start: Enligt överenskommelse
Ansök via Arbetsförmedlingen eller skicka din ansökan till:
[din e-post]
ÄRLIGA TIPS (viktigt)
Skriv exakt vilka dagar - helgfolk söker helgjobb

Undvik ordet "vid behov" om du faktiskt vill ha kontinuitet

Deltid + helger = attraktivt om det är tydligt

Vill du att jag:
gör annonsen kortare och mer säljig

anpassar den för junior frisör / trainee

eller skriver en version som lockar självständiga, duktiga frisörer

Säg bara vilken nivå du vill ha.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: info@sagaharstudio.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "cv".

Arbetsgivare
Saga Entreprenör AB (org.nr 556826-6968)
Linnegatan 58 (visa karta)
114 54  STOCKHOLM

Arbetsplats
Saga hårstudio

Jobbnummer
9735462

Prenumerera på jobb från Saga Entreprenör AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Saga Entreprenör AB: