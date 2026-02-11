Frisör sökes helgjobb (fresön), deltid
Saga Entreprenör AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-02-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saga Entreprenör AB i Stockholm
Vi söker nu en utbildad frisör som vill arbeta deltid, med fokus på fredagar, lördagar och söndagar.
Du kommer att arbeta i en etablerad salong med återkommande kunder och högt tempo under helgerna. Tjänsten passar dig som vill kombinera arbete med studier, annat jobb eller familjeliv.Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Klippning, färg och enklare behandlingar
Kundservice och rådgivning
Bidra till en trevlig och professionell salongsmiljö
Vi söker dig som:
Är utbildad frisör (gesällbrev är meriterande)
Har viss erfarenhet av yrket
Är trygg i kundkontakt
Är ansvarstagande, flexibel och självgående
Kan arbeta främst helger (fre-sön)
Vi erbjuder:
Deltidsanställning
Arbete i en välrenommerad salong
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet till fler timmar på sikt för rätt person
Arbetsort: [stad/område]
Start: Enligt överenskommelse
Ansök via Arbetsförmedlingen eller skicka din ansökan till:
[din e-post]
ÄRLIGA TIPS (viktigt)
Skriv exakt vilka dagar - helgfolk söker helgjobb
Undvik ordet "vid behov" om du faktiskt vill ha kontinuitet
Deltid + helger = attraktivt om det är tydligt
Vill du att jag:
gör annonsen kortare och mer säljig
anpassar den för junior frisör / trainee
eller skriver en version som lockar självständiga, duktiga frisörer
Säg bara vilken nivå du vill ha. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: info@sagaharstudio.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "cv". Arbetsgivare Saga Entreprenör AB
(org.nr 556826-6968)
Linnegatan 58 (visa karta
)
114 54 STOCKHOLM Arbetsplats
Saga hårstudio Jobbnummer
9735462