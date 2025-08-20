Frisör

Klipperiet Bromma AB / Hälsojobb / Stockholm
2025-08-20


Visa alla hälsojobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Klipperiet Bromma AB i Stockholm

Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning

Publiceringsdatum
2025-08-20

Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet - frisör 1 års erfarenhet
Språk
Krav : svenska
Meriterande :engelska
söker en person som kan jobba 2-3 dagar i veckan till salong i Bromma tillträde omgående.Har du anställningsstöd eller nystartsjobb finns det möjlighet till heltid.Nyutbildade kan också söka tjänsten. Du ska kunna både Dam o Herr klippning.

Vad för personer söker vi?
• Har lätt för att uttrycka dig på vältalig svenska eller engelska
• Serviceinriktad, glad och positiv
• Är stresstålig och tycker om att arbeta under högt tempo
Om anställningen

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: marre28@hotmail.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisör".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Klipperiet Bromma AB (org.nr 559146-7716)
Drottningholmsvägen 434 (visa karta)
168 76  BROMMA

Jobbnummer
9468297

Prenumerera på jobb från Klipperiet Bromma AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Klipperiet Bromma AB: