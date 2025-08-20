Frisör
Klipperiet Bromma AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klipperiet Bromma AB i Stockholm
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning Publiceringsdatum2025-08-20Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet - frisör 1 års erfarenhet
Språk
Krav : svenska
Meriterande :engelska
söker en person som kan jobba 2-3 dagar i veckan till salong i Bromma tillträde omgående.Har du anställningsstöd eller nystartsjobb finns det möjlighet till heltid.Nyutbildade kan också söka tjänsten. Du ska kunna både Dam o Herr klippning.
Vad för personer söker vi?
• Har lätt för att uttrycka dig på vältalig svenska eller engelska
• Serviceinriktad, glad och positiv
• Är stresstålig och tycker om att arbeta under högt tempo
Om anställningenErsättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: marre28@hotmail.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Klipperiet Bromma AB
(org.nr 559146-7716)
Drottningholmsvägen 434 (visa karta
)
168 76 BROMMA Jobbnummer
9468297