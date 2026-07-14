Freight Forwarding Specialist till DHL
Poolia AB / Speditörsjobb / Göteborg Visa alla speditörsjobb i Göteborg
2026-07-14
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Vi söker en Freight Forwarding Specialist till vårt Göteborgskontor hos DHL. Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid (37,5 h/vecka) med tillträde omgående. Det finns goda chanser till överrekrytering och tillsvidareanställning.
Vi erbjuder ett dynamiskt och omväxlande speditionsarbete tillsammans med erfarna medarbetare i ett framgångsrikt team.
Om tjänstenDina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ha daglig kontakt med våra kunder och leverantörer.
Hanterar bokningar från kund, andra kontor eller vårt nätverk, d v s skapar och bekräftar bokningar, ser till att samtliga transportsätt utförs i tid enligt kundens och produktens krav.
Uppdaterar system med relevant och korrekt information för att få och ge senaste information om sändning i tid enligt gällande lagar och interna rutiner.
Boka sändningar på det mest kostnadseffektiva sättet.
Arbetar proaktivt med att informera kund om leveransstatus, eventuella incidenter och lösning på problemet.
Svarar på inkommande prisförfrågningar och handhar merförsäljning.
Skapar, följer upp och analyserar både interna och externa rapporter samt förser de vidare till kund.
Arbetar med daglig kundnöjdhet, genom regelbundna uppföljningar och gillar att arbeta med ständiga förbättringar
Vem är du?
Du är en person som har kunskap och erfarenhet av spedition. Du är ekonomisk sinnad och kan snabbt ta beslut för enskilt uppdrag, inom företagets ekonomiska ramverk och kan se och förstå sammanhang där god ekonomi och produktivitet ligger till grund för verksamhetens framgångar. Du trivs med att arbeta i team där du får kombinera din administrativa förmåga med ett stort affärsdriv och daglig kontakt med kollegor och kunder.
Vi värdesätter egenskaper som noggrannhet, kvalitetsmedvetenhet och kundfokus. Du ska ha social kompetens samt glimten i ögat. Tempot är högt och förmågan att arbeta strukturerat och effektivt är av ytterst stor vikt. Du är flexibel och lösningsorienterad. För att uppnå ditt och teamets mål, måste du vara proaktiv och ha en stor inre drivkraft och en vinnarskalle.Publiceringsdatum2026-07-14Kvalifikationer
Erfarenhet av flyg- och/eller bilspedition, med fördel på importsidan.
Mål-, resultat- och kommersiellt inriktad med både stark drivkraft och vilja att lyckas.
Positiv inställning till att delta aktivt i eller driva förändringsarbete och ständiga förbättringar.
Delar och gillar våra värderingar; Excellence, Entrepreneurship, Teamwork och Passion
Goda kunskaper i MS Office, framförallt i Excel
Erfarenhet av vårt affärssystem Cargowise är meriterande
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt goda kunskaper i engelska, vilket är vårt koncernspråk
Fullständig gymnasieutbildning
Högskoleutbildning eller Yrkeshögskola inom Transport/Logistik är meriterande
Din ansökan med personligt brev och CV vill vi så snart som möjligt då vi rekryterar löpande. Vi har säkerhetsklassade anställningar vilket innebär att du kommer genomgå en säkerhetsprövning bland annat genom att uppvisa belastningsregister och genomgå säkerhetsintervju innan anställning.Om företaget
Vi är DHL Global Forwarding, ett av de fyra DHL-bolagen i Sverige och arbetar med globala flyg- och sjöfrakttjänster. Idag är vi ca 200 medarbetare som finns på våra 4 olika kontor runt om landet. Som arbetsgivare värdesätter vi våra medarbetare och för att trivas hos oss bör du dela våra värderingar; Excellence, Entrepreneurship, Teamwork och Passion. Som bolag genomgår vi en stor digital transformation och är i ständig utveckling och det kommer du också vara om du arbetar hos oss. Då vi är en del av DHL Group-koncernen arbetar vi i en internationell miljö med många interna karriärmöjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8063648-2100016". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Drakegatan 10 (visa karta
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412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10002246